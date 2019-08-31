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  • Olay yerine gelen polisler de inanamadı: Satın aldığı Mercedes hayatının şokunu yaşattı!

Olay yerine gelen polisler de inanamadı: Satın aldığı hayatının şokunu yaşattı!

Uzun yıllardır sahibi olmak isteyen adam sonunda hayallerine kavuştu ve Mercedes marka bir araba satın aldı. Ancak adam kısa süre içinde araçta bir gariplik olduğunu fark etti. Arabanın gerçek yüzünü görünce neye uğradığını şaşırdı. Durumu polislere haber verdi, ancak polisler de olay karşısında şaşkına döndü. İşte dünyayı bile şaşırtan ilginç Mercedes vakası...

Giriş Tarihi: 31.08.2019 14:19 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 14:25
Olay yerine gelen polisler de inanamadı: Satın aldığı Mercedes hayatının şokunu yaşattı!

Hindistan'da yaşanan olayda polisler bile daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadıklarını söyledi.

Olay yerine gelen polisler de inanamadı: Satın aldığı Mercedes hayatının şokunu yaşattı!

sanılan otomobil aslında başka bir araç çıktı.

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Olay yerine gelen polisler de inanamadı: Satın aldığı Mercedes hayatının şokunu yaşattı!

Olay sosyal medyayı salladı.

Olay yerine gelen polisler de inanamadı: Satın aldığı Mercedes hayatının şokunu yaşattı!

Sahte 'in fotoğrafları sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Olay yerine gelen polisler de inanamadı: Satın aldığı Mercedes hayatının şokunu yaşattı!

Polis aracı satan adamın peşine düştü.

Olay yerine gelen polisler de inanamadı: Satın aldığı Mercedes hayatının şokunu yaşattı!

PERTE ÇIKAN MERCEDES YENİDEN YOLLARA DÖNDÜ

Ağır bir kazaya karışan marka araç adeta hurdaya dönmüştü. Ancak sanayiye götürülen araç, ustaların yoğun uğraşlarıyla yollara tekrar döndü.

Olay yerine gelen polisler de inanamadı: Satın aldığı Mercedes hayatının şokunu yaşattı!

O hurdanın tekrar eski haline döneceğini ummayanlar ise gördükleri karşısında şaşırdılar.

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