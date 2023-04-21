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Giriş Tarihi: 21.04.2023 12:35 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 12:35

Oldukça nadir görülen Güneş tutulması! Bir kentin kaderini sonsuza dek değiştiriyor

Son derece nadir görülen Hibret Güneş tutulması dün gerçekleşti. Tam anlamıyla yalnızca Avustralya'nın bir kasabasından görülen tutulma ise söz konusu kasabanın kaderini sonsuza dek değiştiriyor.

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Oldukça nadir görülen Güneş tutulması! Bir kentin kaderini sonsuza dek değiştiriyor

Oldukça nadir görülen bir olay olan Hibrit Güneş tutulmasını izlemek için binlerce kişi tutulmanın en iyi olduğu yer olan Avustralya'nın batısındaki Exmouth kasabasına gitti.

Oldukça nadir görülen Güneş tutulması! Bir kentin kaderini sonsuza dek değiştiriyor

Dün kasabada gökyüzü, Ay'ın bölgenin üzerine 40 kilometre genişliğinde bir gölge oluşturmasıyla yaklaşık 62 saniyelik bir kararma yaşadı.

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Oldukça nadir görülen Güneş tutulması! Bir kentin kaderini sonsuza dek değiştiriyor

Batı Avustralya, Doğu Timor ve Batı Papua tutulmanın en iyi izlendiği yerler oldu. Ancak Güneş tutulması tam olarak Exmouth'ta izlendi.

Oldukça nadir görülen Güneş tutulması! Bir kentin kaderini sonsuza dek değiştiriyor

Kasabada tutulmayı izleyenlerden bazıları BBC'ye verdiği demeçte yaşananın oldukça gerçeküstü bir his verdiğini ifade etti.

Oldukça nadir görülen Güneş tutulması! Bir kentin kaderini sonsuza dek değiştiriyor

ABC News'e açıklama yapan Henry isimli bir bölge sakini ise "Akıllara durgunluk veren bir deneyim. Sadece bir dakika sürdü, ama gerçekten uzun bir zaman gibi geldi. Buna benzer bir şeyi bir daha göremezsiniz" dedi.

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