Oldukça nadir görülen Güneş tutulması! Bir kentin kaderini sonsuza dek değiştiriyor

Oldukça nadir görülen bir olay olan Hibrit Güneş tutulmasını izlemek için binlerce kişi tutulmanın en iyi olduğu yer olan Avustralya'nın batısındaki Exmouth kasabasına gitti. Dün kasabada gökyüzü, Ay'ın bölgenin üzerine 40 kilometre genişliğinde bir gölge oluşturmasıyla yaklaşık 62 saniyelik bir kararma yaşadı. Batı Avustralya, Doğu Timor ve Batı Papua tutulmanın en iyi izlendiği yerler oldu. Ancak Güneş tutulması tam olarak Exmouth'ta izlendi. Kasabada tutulmayı izleyenlerden bazıları BBC'ye verdiği demeçte yaşananın oldukça gerçeküstü bir his verdiğini ifade etti. ABC News'e açıklama yapan Henry isimli bir bölge sakini ise 'Akıllara durgunluk veren bir deneyim. Sadece bir dakika sürdü, ama gerçekten uzun bir zaman gibi geldi. Buna benzer bir şeyi bir daha göremezsiniz' dedi. Hibrit Güneş tutulması Hint Okyanusu üzerinde gün doğumunda başladı. Gözlemcilerin tutulma yolunun farklı noktalarında farklı aşamalarını gördüğü tutulma, gün batımında Pasifik'te sona erdi. Bazı bölgelerde tam Güneş tutulması olduğu görülürken, bazı yerlerde ise halkalı Güneş tutulması görüldü. Exmouth'a ise tutulmayı izlemek için binlerce kişi geldi. Yerel yetkililer kasabanın nüfusunun bir anda 7 kat arttığını ifade etti. CNN'e konuşan kasaba yetkilileri ise 1 dakikalık Güneş tutulmasınında Exmouth'un kaderini sonsuza dek değiştirebileceğini ifade etti. Tarihi bir olaya tanıklık eden kasabada en iyi ihtimalle 10 yılda bir gerçekleşen bu doğa olayı nedeniyle turizm patlamasının yaşanabileceği ifade ediliyor. Konuyla ilgili konuşan yerel bir yetkilier, 'Dünyanın dört bir yanından bu olayı izlemek için gelecekler. Önümüzdeki yıllarda ise turistik açıdan tarihi bir ana tanıklık eden bu kasabanın kaderi değişecek' dedi. Hibrit Güneş tutulması, halkalı ve tam tutulmanın birleşimi olarak ifade ediliyor. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) göre, bir sonraki Hibrit Güneş tutulmasının 2031'de gerçekleşmesi bekleniyor.