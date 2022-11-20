Olmaz denilen olay! Talihsiz adama yanlışlıkla kanserli böbrek nakledildi

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada böbreğin alındığı donörün kafa travmasından öldüğü bu nedenle de kanser olup olmadığı ile ilgili bir bilginin olmadığı ortaya çıktı. Ölen donörün kanser olduğunu bilmediği, bu nedenle de kayıtlarında da olmadığı belirtildi.