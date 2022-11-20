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Haberler Galeri Olmaz denilen olay! Talihsiz adama yanlışlıkla kanserli böbrek nakledildi
Giriş Tarihi: 20.11.2022 15:06 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 15:06

Olmaz denilen olay! Talihsiz adama yanlışlıkla kanserli böbrek nakledildi

İngiltere'de 49 yaşındaki bir adama yanlışlıkla kanserli böbrek nakledildi. Yapılan hata nakilden 4 ay sonra ortaya çıkarken, talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olmaz denilen olay! Talihsiz adama yanlışlıkla kanserli böbrek nakledildi

İngiltere'de 'olmaz' denilen bir olay yaşandı. Londra'da yaşayan 49 yaşındaki Parminder Singh Sindu'ya yapılan böbrek nakli sırasında, yanlışlıkla kanserli organ nakledildi.

Olmaz denilen olay! Talihsiz adama yanlışlıkla kanserli böbrek nakledildi

Başta durumu fark etmeyen doktorlar, nakilden 4 ay sonra yapılan taramada böbrekte bir kitle olduğunu gördü.

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Olmaz denilen olay! Talihsiz adama yanlışlıkla kanserli böbrek nakledildi

Yapılan tahliller sonrası organda oldukça agresif bir kanser türü bulundu. Hastalığın çok hızlı ilerlemesi nedeniyle talihsiz adam hayatını kaybetti.

Olmaz denilen olay! Talihsiz adama yanlışlıkla kanserli böbrek nakledildi

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada böbreğin alındığı donörün kafa travmasından öldüğü bu nedenle de kanser olup olmadığı ile ilgili bir bilginin olmadığı ortaya çıktı. Ölen donörün kanser olduğunu bilmediği, bu nedenle de kayıtlarında da olmadığı belirtildi.

Olmaz denilen olay! Talihsiz adama yanlışlıkla kanserli böbrek nakledildi

Ancak Sindu'nun ailesi ise yaşananlardan dolayı isyanda. Talihsiz adamın karısı "Kocam doktorlara çok güveniyordu. Böyle bir şeyi nasıl gözden kaçırdılar?" ifadelerine yer verdi.

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