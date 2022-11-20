Olmaz denilen olay! Talihsiz adama yanlışlıkla kanserli böbrek nakledildi

İngiltere'de 'olmaz' denilen bir olay yaşandı. Londra'da yaşayan 49 yaşındaki Parminder Singh Sindu'ya yapılan böbrek nakli sırasında, yanlışlıkla kanserli organ nakledildi. Başta durumu fark etmeyen doktorlar, nakilden 4 ay sonra yapılan taramada böbrekte bir kitle olduğunu gördü. Yapılan tahliller sonrası organda oldukça agresif bir kanser türü bulundu. Hastalığın çok hızlı ilerlemesi nedeniyle talihsiz adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada böbreğin alındığı donörün kafa travmasından öldüğü bu nedenle de kanser olup olmadığı ile ilgili bir bilginin olmadığı ortaya çıktı. Ölen donörün kanser olduğunu bilmediği, bu nedenle de kayıtlarında da olmadığı belirtildi. Ancak Sindu'nun ailesi ise yaşananlardan dolayı isyanda. Talihsiz adamın karısı 'Kocam doktorlara çok güveniyordu. Böyle bir şeyi nasıl gözden kaçırdılar?' ifadelerine yer verdi. Batı Londra Bölgesi Adli Tabibi Lydia Brown ise kurumu savunarak 'Çok nadir de olsa görülebilecek bir komplikasyon' ifadelerine yer verdi.