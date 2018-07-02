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Ölmeden mezara koydular

Giriş Tarihi: 02.07.2018 16:32 Güncelleme Tarihi: 02.07.2018 17:03
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Ölmeden mezara koydular
Ölmeden mezara koydular

Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in yaşamını yitirmesi durumunda yapılacak cenaze töreninin provası yapıldı. Cenaze töreni provalarına üst düzey bakanlar da katıldı.

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Ölmeden mezara koydular
Ölmeden mezara koydular

İngiliz Daily Mail gazetesi´nin haberlerine göre, 92 yaşındaki Kraliçe'nin yaşamını yitirdiği resmi olarak açıklandıktan bir gün sonra "London Bridge" adı verilen plan uygulanacak.

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Ölmeden mezara koydular
Ölmeden mezara koydular

Bu plan çerçevesindeki tüm hazırlıklar önceki gün bazı üst düzey bakanların da katılımıyla gizlice tatbik edildi. Haberde politikacıların ilk kez kamu personelleri ile birlikte aynı odada plan üzerinde görüştükleri ifade edilirken, Kraliçe'nin ölümünün ardından Başbakan Theresa May´in ulusa sesleneceği ve 10 gün yas ilan edileceği ifade edildi.

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Ölmeden mezara koydular
Ölmeden mezara koydular

"London Bridge Planı", Kraliçe'nin St Paul's Katedrali'nde katıldığı bir tören sırasında rahatsızlanmasının hemen ardından hazırlandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin rahatsızlığı ciddi olmadığı ve bu nedenle de doktor çağrılmadığı ifade edildi.

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Ölmeden mezara koydular
Ölmeden mezara koydular

İngiliz yayın kuruluşu BBC de, 92 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth´in ölmesi durumunda yapacağı yayının provalarına önceden başlamıştı.

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Ölmeden mezara koydular
Ölmeden mezara koydular

BBC Gazetecilik Akademisi´nde yürütülen hazırlıklarda, çalışanlara Kraliçe 2. Elizabeth´in cenaze töreninde spikerlerin giyeceği kıyafetlerden verecekleri bilgilere ve kanalın yayın akışının nasıl olacağına kadar her türlü detay öğretildiği ifade edildi.

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Ölmeden mezara koydular
Ölmeden mezara koydular

BBC´nin deneyimli sunucularından Huw Edwards ve Nicholas Witchell´in Kraliçe´nin ölümünü sundukları varsayımsal videolar, çalışanlara izletildi.

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