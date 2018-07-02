Ölmeden mezara koydular

Bu plan çerçevesindeki tüm hazırlıklar önceki gün bazı üst düzey bakanların da katılımıyla gizlice tatbik edildi. Haberde politikacıların ilk kez kamu personelleri ile birlikte aynı odada plan üzerinde görüştükleri ifade edilirken, Kraliçe'nin ölümünün ardından Başbakan Theresa May´in ulusa sesleneceği ve 10 gün yas ilan edileceği ifade edildi.