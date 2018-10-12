Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Ölü sayısı artıyor, uyarı üstüne uyarı yapıldı...

Ölü sayısı artıyor, üstüne uyarı yapıldı...

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 07:38 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 07:57
Ölü sayısı artıyor, uyarı üstüne uyarı yapıldı...

'nin güneydoğusunda etkili olan Michael sında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Alabama, Georgia ve Florida eyaletlerinde yaklaşık 800 bin kişi elektriksiz kaldı.

Ölü sayısı artıyor, uyarı üstüne uyarı yapıldı...

'nin güneydoğusunda etkili olan ve dün tropik fırtına halini alan Michael sında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ölü sayısı artıyor, uyarı üstüne uyarı yapıldı...

Florida eyaletine bağlı Gadsden kenti Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, nedeniyle kentte 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölü sayısı artıyor, uyarı üstüne uyarı yapıldı...

Georgia eyaletinin Seminole kentinde, üzerine ağaç devrilen bir çocuk yaşamını yitirmişti.

Ölü sayısı artıyor, uyarı üstüne uyarı yapıldı...

Dün tropik fırtına halini alan Michael sı saatte 80 kilometre hızla etkili oluyor.

Ölü sayısı artıyor, uyarı üstüne uyarı yapıldı...

Ulusal Merkezi, yaptığı açıklamada, Güney Carolina eyaletinin kuzeydoğusunun tropik kasırganın etkisi altında olduğunu duyurdu. Ayrıca, Virginia ile Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde ani su baskınları tehlikesi sı yapıldı.

Ölü sayısı artıyor, uyarı üstüne uyarı yapıldı...

nedeniyle Alabama, Georgia ve Florida eyaletlerinde yaklaşık 800 bin kişi elektriksiz kaldı.

BİZE ULAŞIN