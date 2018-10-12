Ölü sayısı artıyor, uyarı üstüne uyarı yapıldı...

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, yaptığı açıklamada, Güney Carolina eyaletinin kuzeydoğusunun tropik kasırganın etkisi altında olduğunu duyurdu. Ayrıca, Virginia ile Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde ani su baskınları tehlikesi uyarısı yapıldı.