Ölü sayısı artıyor, uyarı üstüne uyarı yapıldı...

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan Michael kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Alabama, Georgia ve Florida eyaletlerinde yaklaşık 800 bin kişi elektriksiz kaldı. ABD'nin güneydoğusunda etkili olan ve dün tropik fırtına halini alan Michael kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Florida eyaletine bağlı Gadsden kenti Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle kentte 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Georgia eyaletinin Seminole kentinde, üzerine ağaç devrilen bir çocuk yaşamını yitirmişti. Dün tropik fırtına halini alan Michael kasırgası saatte 80 kilometre hızla etkili oluyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, yaptığı açıklamada, Güney Carolina eyaletinin kuzeydoğusunun tropik kasırganın etkisi altında olduğunu duyurdu. Ayrıca, Virginia ile Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde ani su baskınları tehlikesi uyarısı yapıldı. Kasırga nedeniyle Alabama, Georgia ve Florida eyaletlerinde yaklaşık 800 bin kişi elektriksiz kaldı.