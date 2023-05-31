Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ölümün bile ayıramadığı gerçek bir aşk hikayesi! 80 yıldır evli olan 100 yaşındaki çift sadece birkaç saat arayla öldü…
Giriş Tarihi: 31.05.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 14:00

Ölümün bile ayıramadığı gerçek bir aşk hikayesi! 80 yıldır evli olan 100 yaşındaki çift sadece birkaç saat arayla öldü…

Aynı yıl 100 yaşına giren 79 yıldır evli ve June ve Hubert' in film sahnelerini aratmayacak hikayesini öğrenmeye hazır mısınız? 1941 yılında 19 yaşında bir kilisede tanıştılar. Hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmeye karar verdiler ve o saatten sonra hiç ayrılmadılar. Birlikte harika bir yaşam sürdükten sonra, aynı bakımevinde sadece birkaç saat arayla hayata gözlerini yumdular. Ölümün bile onları ayırmaya gücü yetmedi.

Ölümün bile ayıramadığı gerçek bir aşk hikayesi! 80 yıldır evli olan 100 yaşındaki çift sadece birkaç saat arayla öldü…

Yaklaşık 80 yıldır evli olan Ohio'lu çift sadece birkaç saat arayla öldü. 80 yıllık evliliklerine üç çocuk, yedi torun ve 11 büyük torun sığdırdıran çift uzun ve mutlu mutlu evliliğin sırrını şu sözlerle dile getirdiler "Hayatımız sorunsuz geçmedi ama asla birbirimizi incitecek bir şey yapmadık." Hubert ve June' in dilllere destan aşkının detaylarını sizler için derledik. Onlar bir Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin kadar hafızalarda kalıp, yüzyıllar boyunca dilden dile anlatılır mı bilinmez ama dünyadan böyle bir aşkın geçtiğini herkes bilmeli.

Ölümün bile ayıramadığı gerçek bir aşk hikayesi! 80 yıldır evli olan 100 yaşındaki çift sadece birkaç saat arayla öldü…

June ve Hubert, 1941'de 19 yaşında bir Kentucky kilisesinde tanıştılar ve hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmeye karar verdiler. Hubert o günleri şöyle anlatıyor: "O sıraya girdik ve önümüzde ki manzara kızlarla doluydu. İçlerinden biri döndü, bana baktı ve gülümsedi. O günden beri ne zaman gülümsese, tüm bu problemler ortadan kalkardı."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ölümün bile ayıramadığı gerçek bir aşk hikayesi! 80 yıldır evli olan 100 yaşındaki çift sadece birkaç saat arayla öldü…

Hubert, İkinci Dünya Savaşı' nda askerdi ve donanmadan izinli olduğu bir gün aşık olduğu kadına evlilik teklifi etmişti. Çift mutlu evliliklerine üç çocuk, yedi torun ve 11 büyük torun sığdırdı.Hubert donanmadan döndükten sonra bir teknoloji şirketinde çalışmaya başladı June'da Hubert'in tabiriyle harika bir ev hanımıydı.

"Müthiş bir ev hanımı, müthiş bir anneydi. Kızların elbiselerini dikti. Büyük bir bahçe dikti, her şeyiyle ilgilendi. Konserve yaptı çok iyi bir ev hanımı ve çok iyi bir anneydi. "

Ölümün bile ayıramadığı gerçek bir aşk hikayesi! 80 yıldır evli olan 100 yaşındaki çift sadece birkaç saat arayla öldü…

Son yıllarda, June birkaç felç geçirdi ve bu onun iletişim kurmasını zorlaştırıyordu. Ancak bu durum June ve Hubert'in rutini biraz bile olsa değiştirmedi. Her gece akşam yemeğine oturup eski bir film izliyorlar ve yatmadan önce hep öpüşüyorlardı.

Ölümün bile ayıramadığı gerçek bir aşk hikayesi! 80 yıldır evli olan 100 yaşındaki çift sadece birkaç saat arayla öldü…

Hubert, yanında June olmadan bir hayat düşünemezdi, June da Hubert'sız. Hiçbir zaman çok fazla dışarı çıkmayan çift çocuklar daha küçükken, masanın etrafında oturup günümüzle ilgili hikayeler paylaşmaktan mutluyduk diyordu.

SON DAKİKA