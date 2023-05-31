Giriş Tarihi: 31.05.2023 13:49
Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
14:00
Ölümün bile ayıramadığı gerçek bir aşk hikayesi! 80 yıldır evli olan 100 yaşındaki çift sadece birkaç saat arayla öldü…
Aynı yıl 100 yaşına giren 79 yıldır evli ve June ve Hubert' in film sahnelerini aratmayacak hikayesini öğrenmeye hazır mısınız? 1941 yılında 19 yaşında bir kilisede tanıştılar. Hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmeye karar verdiler ve o saatten sonra hiç ayrılmadılar. Birlikte harika bir yaşam sürdükten sonra, aynı bakımevinde sadece birkaç saat arayla hayata gözlerini yumdular. Ölümün bile onları ayırmaya gücü yetmedi.