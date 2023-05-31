Ölümün bile ayıramadığı gerçek bir aşk hikayesi! 80 yıldır evli olan 100 yaşındaki çift sadece birkaç saat arayla öldü…

Hubert, İkinci Dünya Savaşı' nda askerdi ve donanmadan izinli olduğu bir gün aşık olduğu kadına evlilik teklifi etmişti. Çift mutlu evliliklerine üç çocuk, yedi torun ve 11 büyük torun sığdırdı.Hubert donanmadan döndükten sonra bir teknoloji şirketinde çalışmaya başladı June'da Hubert'in tabiriyle harika bir ev hanımıydı.

"Müthiş bir ev hanımı, müthiş bir anneydi. Kızların elbiselerini dikti. Büyük bir bahçe dikti, her şeyiyle ilgilendi. Konserve yaptı çok iyi bir ev hanımı ve çok iyi bir anneydi. "