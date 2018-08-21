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Onlar online dünyanın en leri! hikayeleri ise şaşırtıyor

Giriş Tarihi: 21.08.2018 19:23 Güncelleme Tarihi: 21.08.2018 19:26
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Onlar online dünyanın en leri! hikayeleri ise şaşırtıyor
Onlar online dünyanın en zenginleri! Hayat hikayeleri ise şaşırtıyor

Dijital dünyaya yön veren ve genç yaşta online mecrada kurdukları platformlarla olan pek çok kişi var. Teknoloji dünyasına yön veren kişiler, dijital alanda yaptıkları yeni buluşlarla dünyaya önemli yenilikler armağan ettiler.İşte online dünyanın yeni milyonerleri;

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Onlar online dünyanın en leri! hikayeleri ise şaşırtıyor
Onlar online dünyanın en zenginleri! Hayat hikayeleri ise şaşırtıyor

1-Jeff Bezos

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Onlar online dünyanın en leri! hikayeleri ise şaşırtıyor
Onlar online dünyanın en zenginleri! Hayat hikayeleri ise şaşırtıyor

Amazon.com adlı dev bir e-ticaret girişimi ile dünyanın kitap ve CD satın alma alışkanlıklarını değiştiren Jeff Bezos, online dünyanın en sıradışı isimleri arasında yer alıyor.

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Onlar online dünyanın en leri! hikayeleri ise şaşırtıyor
Onlar online dünyanın en zenginleri! Hayat hikayeleri ise şaşırtıyor

Blue Origin adlı uzay araştırması şirketi sahibi olan Bezos aynı zamanda Washington Post gazetesinin de sahibi. Bezos'un 70 milyar dolarlık kişisel serveti bulunuyor.

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Onlar online dünyanın en leri! hikayeleri ise şaşırtıyor
Onlar online dünyanın en zenginleri! Hayat hikayeleri ise şaşırtıyor
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Onlar online dünyanın en leri! hikayeleri ise şaşırtıyor
Onlar online dünyanın en zenginleri! Hayat hikayeleri ise şaşırtıyor

2-Peter Thiel

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Onlar online dünyanın en leri! hikayeleri ise şaşırtıyor
Onlar online dünyanın en zenginleri! Hayat hikayeleri ise şaşırtıyor

Online ödeme sistemi olan Paypal'un kurucuları arasında bulunan Peter Thiel, dijital dünyanın önemli isimleri arasında bulunuyor.

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