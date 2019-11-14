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Onlara 'Ölüm makinesi' deniyor

Kara orduları ve ülke ordularının en önemli unsurlarından biridir. Elbette günümüzde savaşlar artık başka bir boyuta taşınmış durumda. Buna siber savaşlar bile dahil. Fakat yine de özel birliklerin önemi yine korunuyor. Özel görevlerde ülkelerin en kritik silahı haline gelen bu birlikler özellikle bazı ülkeler için çok önemli. Dünyada birçok ülke özel birlikleriyle de nam salmıştır. Peki bu birlikler hangileri?

Giriş Tarihi: 14.11.2019 14:22 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 14:35
Onlara 'Ölüm makinesi' deniyor

İşte o

Onlara 'Ölüm makinesi' deniyor

1. Taywan Özel Kuvvetleri

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Onlara 'Ölüm makinesi' deniyor

2. Peru Ordusu Özel Kuvvetleri

Onlara 'Ölüm makinesi' deniyor

3. Kanada AntiTerör Atak Kuvveti

Onlara 'Ölüm makinesi' deniyor

4. Alman Sualtı Komandoları

Onlara 'Ölüm makinesi' deniyor

5. Amerika Birleşik Devletleri -

Onlara 'Ölüm makinesi' deniyor

6. Danimarka Özel Kuvvetleri

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