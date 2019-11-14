Onlara 'Ölüm makinesi' deniyor

Kara orduları ve Özel Kuvvetler ülke ordularının en önemli unsurlarından biridir. Elbette günümüzde savaşlar artık başka bir boyuta taşınmış durumda. Buna siber savaşlar bile dahil. Fakat yine de özel birliklerin önemi yine korunuyor. Özel görevlerde ülkelerin en kritik silahı haline gelen bu birlikler özellikle bazı ülkeler için çok önemli. Dünyada birçok ülke özel birlikleriyle de nam salmıştır. Peki bu birlikler hangileri?
Giriş Tarihi: 14.11.2019
14:22
Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
14:35
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