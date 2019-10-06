Onları başka yerde aramayın! Rusya'dan ilginç manzaralar
Onları başka yerde aramayın! Rusya'dan ilginç manzaralar
Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkelerden biri olan ve kalabalık nüfusuyla birlikte renkli insanlarıyla da bilinen Rusya, sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor. Rusların her yaptıkları adeta olay! Son yıllarda çeşitli sosyal medya uygulamalarının da ortaya çıkması ve dünyayı kasıp kavurması Rusların renkli dünyasını iyiden iyiye gözler önüne serdi. Rusya'dan internet alemine düşen fotoğraflar dünyayı sallamaya devam ediyor. Dünyanın en renkli insanlarına sahip oldukları şüphe götürmeyen Rusya'da birbirinden ilginç kareler sosyal medyada dolaşıyor. Kimi zaman Meclis'leri kimi zaman sokakları her halleriyle farklı olduklarını kabul etmek şart. İşte size Rusların renkli dünyasından en farklı fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 06.10.2019
10:15
Güncelleme Tarihi: 06.10.2019
10:26