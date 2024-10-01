Orta Doğu ateş çemberi! Biden’dan ABD ordusuna talimat: İsrail’i savunun! Tel Aviv-Tahran hattında sıcak dakikalar

"İRAN REJİMİNİN SONU OLACAK"

İran yönetimini hedef alan Zohar, İsrail'e füze saldırısıyla İranlı liderlerin "yanlış bir karar aldığını ve bunun da bedelini ödeyeceklerini" ifade etti.

Zohar, bu saldırıların "İran rejimin sonu olacağını" ileri sürdü.