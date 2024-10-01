Giriş Tarihi: 01.10.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
22:02
Orta Doğu ateş çemberi! Biden'dan ABD ordusuna talimat: İsrail'i savunun! Tel Aviv-Tahran hattında sıcak dakikalar
İran Devrim Muhafızları, Hamaney'in talimatıyla Hamas lideri İsmail Haniye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah suikastlarına karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Saldırının ardından İsrail'den "İranlı liderler verdikleri yanlış kararın bedelini ödeyecek" açıklaması gelirken, İran Daimi Temsilciliği Tel Aviv yönetiminin cevap vermesi durumunda daha yıkıcı bir karşılık verileceğini ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden'ın ise orduya, "İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması talimatı" verdiği bildirildi.