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Giriş Tarihi: 01.10.2024 21:16 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 22:02

Orta Doğu ateş çemberi! Biden'dan ABD ordusuna talimat: İsrail'i savunun! Tel Aviv-Tahran hattında sıcak dakikalar

İran Devrim Muhafızları, Hamaney'in talimatıyla Hamas lideri İsmail Haniye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah suikastlarına karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Saldırının ardından İsrail'den "İranlı liderler verdikleri yanlış kararın bedelini ödeyecek" açıklaması gelirken, İran Daimi Temsilciliği Tel Aviv yönetiminin cevap vermesi durumunda daha yıkıcı bir karşılık verileceğini ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden'ın ise orduya, "İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması talimatı" verdiği bildirildi.

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Orta Doğu ateş çemberi! Biden’dan ABD ordusuna talimat: İsrail’i savunun! Tel Aviv-Tahran hattında sıcak dakikalar

Son dakika haberleri: 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce masum insanı katleden İsrail, gözünü Lübnan'a çevirdi. Lübnan'ın güneyine yönelik kara harekatı başlatarak savaşı Orta Doğu'ya yaymak isteyen Tel Aviv yönetimine yanıt İran'dan geldi.

Orta Doğu ateş çemberi! Biden’dan ABD ordusuna talimat: İsrail’i savunun! Tel Aviv-Tahran hattında sıcak dakikalar

İran Devrim Muhafızlar, Hamaney'in talimatıyla İsrail'e yaklaşık 500 füze fırlattı. İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu.

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Orta Doğu ateş çemberi! Biden’dan ABD ordusuna talimat: İsrail’i savunun! Tel Aviv-Tahran hattında sıcak dakikalar

HANİYE VE HAMAS SUİKASTLARINA KARŞILIK OLARAK...

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırının Hamas lideri Haniye ve Hizbullah lideri Nasrallah suikastlarına karşılık olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.

Orta Doğu ateş çemberi! Biden’dan ABD ordusuna talimat: İsrail’i savunun! Tel Aviv-Tahran hattında sıcak dakikalar

İSRAİLLİ BAKAN: İRAN BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK

İran'ın düzenlediği saldırının ardından İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Orta Doğu ateş çemberi! Biden’dan ABD ordusuna talimat: İsrail’i savunun! Tel Aviv-Tahran hattında sıcak dakikalar

"İRAN REJİMİNİN SONU OLACAK"

İran yönetimini hedef alan Zohar, İsrail'e füze saldırısıyla İranlı liderlerin "yanlış bir karar aldığını ve bunun da bedelini ödeyeceklerini" ifade etti.

Zohar, bu saldırıların "İran rejimin sonu olacağını" ileri sürdü.

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