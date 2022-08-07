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Giriş Tarihi: 07.08.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 09:35

Ortalığı karıştıracak haber! Tayvan füze yetkilisi otel odasında ölü bulundu

Geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaret sonrası Çin-Tayvan-ABD üçgenindeki gerilim büyüyor. Son olarak ise Tayvan Savunma Bakanlığı'na bağlı füze yetkilisi Ou Yang-Li otel odasında ölü bulundu.

Ortalığı karıştıracak haber! Tayvan füze yetkilisi otel odasında ölü bulundu

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası sular durulmak bilmiyor. Çin'in Tayvan Boğazı'nda başlattığı askeri tatbikat sonrasında yeni bir gelişme yaşandı.

Ortalığı karıştıracak haber! Tayvan füze yetkilisi otel odasında ölü bulundu

Tayvan Savunma Bakanlığı'na bağlı füze geliştiricisi şirketin yetkilisi Ou Yang Li-hsing'in cansız bedeni kaldığı otel odasında ölü bulundu.

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Ortalığı karıştıracak haber! Tayvan füze yetkilisi otel odasında ölü bulundu

Birçok füze projesinden sorumlu olduğu bilinen Ou'nun kapısında herhangi bir zorlama izine rastlanmadı. 57 yaşındaki Ou'nun kalp krizinden öldüğü ifade edildi.

Ortalığı karıştıracak haber! Tayvan füze yetkilisi otel odasında ölü bulundu

Şirket yetkilisinin başkan yardımcılığı görevini bu yılın başında üstlendiği, birçok füze projesinden sorumlu olduğu ifade edildi.

Ortalığı karıştıracak haber! Tayvan füze yetkilisi otel odasında ölü bulundu

Yetkilinin ölümünün, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlattığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

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