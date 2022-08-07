Ortalığı karıştıracak haber! Tayvan füze yetkilisi otel odasında ölü bulundu

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası sular durulmak bilmiyor. Çin'in Tayvan Boğazı'nda başlattığı askeri tatbikat sonrasında yeni bir gelişme yaşandı. Tayvan Savunma Bakanlığı'na bağlı füze geliştiricisi şirketin yetkilisi Ou Yang Li-hsing'in cansız bedeni kaldığı otel odasında ölü bulundu. Birçok füze projesinden sorumlu olduğu bilinen Ou'nun kapısında herhangi bir zorlama izine rastlanmadı. 57 yaşındaki Ou'nun kalp krizinden öldüğü ifade edildi. Şirket yetkilisinin başkan yardımcılığı görevini bu yılın başında üstlendiği, birçok füze projesinden sorumlu olduğu ifade edildi. Yetkilinin ölümünün, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlattığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti. Chung-Shan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsünün, artan Çin tehdidi karşısında Tayvan ordusunun savaş kabiliyetinin artırılması için üretim kapasitesini bu yıl 2 katına çıkararak yılda 500'e yakın füze üretmeyi hedeflediği belirtildi.