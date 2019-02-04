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Osmanlı torunu 'da devlet başkanı oluyor!

Giriş Tarihi: 04.02.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 09:43
Osmanlı torunu El Salvador'da devlet başkanı oluyor!

Orta Amerika ülkelerinden 'da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda Osmanlı torunu Nayib Bukele en fazla oyu alan isim oldu.

Osmanlı torunu El Salvador'da devlet başkanı oluyor!

Ataları Filistin topraklarından Osmanlı pasaportu ile 'a göçen Bukele oyların yüzde 25.5'ini aldı.

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Osmanlı torunu El Salvador'da devlet başkanı oluyor!

Sağcı Ulusal Birlik İttifakı'nın (GANA) adayı Bukele geçerli oyların 360 bin 626'sını alıp ilk turun en faza oy alan ismi oldu.

Osmanlı torunu El Salvador'da devlet başkanı oluyor!

Onu 222 bin 386 oyla Carlos Calleja ve 104.781 oyla Hugo Martnez takip etti.

Osmanlı torunu El Salvador'da devlet başkanı oluyor!

Nayib Bukele, ülkede devam eden çete şiddeti ve yüksek yaşam maliyeti nedeniyle geleneksel partilerin yıpranmasını fırsat bildi.

Osmanlı torunu El Salvador'da devlet başkanı oluyor!

Bukele'nin 10 Mart'ta yapılacak ikinci turda en yüksek oyu alarak devlet başkanı seçilmesi bekleniyor.

Osmanlı torunu El Salvador'da devlet başkanı oluyor!

Pek çok Bukele taraftarı oy vermeye Arap kıyafetiyle gitti.

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