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  • Son Dakika: ÖSO zırhlı birliklerle Münbiç sınırına sevk ediliyor

Son Dakika: zırhlı birliklerle sınırına sevk ediliyor

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Suriye'den çekilme kararı alması sonrasında bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Gelen son dakika bilgisine göre Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda hem DEAŞ'a hem PKK'ya gerçekleştirmeyi planladığı büyük operasyon öncesi, bugün Özgür Suriye Ordusu zırhlı birliklerle 'e doğru ilerlemeye başladı...

Giriş Tarihi: 24.12.2018 11:40 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 12:35
Son Dakika: ÖSO zırhlı birliklerle Münbiç sınırına sevk ediliyor

bileşenlerinden Hamza Tümeni, eğitimini tamamlayan unsurlarını, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla, terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi güçleriyle olan sınır hatlarına yönlendirdi.

Son Dakika: ÖSO zırhlı birliklerle Münbiç sınırına sevk ediliyor

YPG/PKK işgalindeki bölgesine sevk edilen kuvvetlerin Türkiye'nin Münbiç'e yapması muhtemel operasyonda önemli görevler üstleneceği öğrenildi.

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Son Dakika: ÖSO zırhlı birliklerle Münbiç sınırına sevk ediliyor

BİRLİKLERİMİZ TERÖR ÖRGTÜNÜN İŞGAL ETTİĞİ BÖLGELERE DOĞRU YOLA ÇIKTI

AA muhabirine açıklama yapan birlik komutanlarından Binbaşı Ebu Yezen, "Birliklerimiz, terör örgütlerinin işgal ettiği bölgelerin temas hatlarına doğru yola çıktı." dedi.

Son Dakika: ÖSO zırhlı birliklerle Münbiç sınırına sevk ediliyor

'te hayatlarını devam ettiren sivillerin YPG/PKK'nın konuşlandığı noktalardan uzak durmaları gerektiğini belirten Ebu Yezen, "Örgüt üyelerini Münbiç'ten temizleyerek Münbiç'i özgürlüğüne kavuşturacağız." açıklamasında bulundu.

Son Dakika: ÖSO zırhlı birliklerle Münbiç sınırına sevk ediliyor

SINIRA SEVK EDİLEN BİRLİKLER İLK KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİLER:

Son Dakika: ÖSO zırhlı birliklerle Münbiç sınırına sevk ediliyor
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Son Dakika: ÖSO zırhlı birliklerle Münbiç sınırına sevk ediliyor
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