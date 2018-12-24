Son Dakika: ÖSO zırhlı birliklerle Münbiç sınırına sevk ediliyor
Son Dakika: ÖSO zırhlı birliklerle Münbiç sınırına sevk ediliyor
Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Suriye'den çekilme kararı alması sonrasında bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Gelen son dakika bilgisine göre Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda hem DEAŞ'a hem PKK'ya gerçekleştirmeyi planladığı büyük operasyon öncesi, bugün Özgür Suriye Ordusu zırhlı birliklerle Münbiç'e doğru ilerlemeye başladı...
Giriş Tarihi: 24.12.2018 11:40 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 12:35