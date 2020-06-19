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Parası yetmeyince evde yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler şoke oluyor

Giriş Tarihi: 19.06.2020 18:21 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 00:03
Parası yetmeyince evde Lamborghini yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler şoke oluyor

Ferrari, , Bugatti, Maserati, Pagani, Koenigsegg gibi lüks ve hızlı otomobiller hemen herkesin hayalidir. Ancak bu lüks ve hızın bedeli herkesin bütçesine uymayabiliyor. 28 yaşındaki genç bir makine mühendisinin hikayesi de buna benzer detaylar barındırıyor. Lamborghini Aventador hayranı genç mühendis bu ultra lüks otomobili alabilecek maddi duruma sahip değildi. Ancak bu onu durdurmaya yetmedi ve evde bulunan eski otomobilini Lamborghini Aventador'a dönüştürdü. Ortaya çıkan otomobili görenler bu akılalmaz durum karşısında şok geçirdi. İşte o inanılmaz süreçten kareler...

Parası yetmeyince evde Lamborghini yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler şoke oluyor

Hayalindeki spor otomobile kavuşmak isteyen genç adam, eski model Mitsubishi arabasını 'ye dönüştürmek için bir süre boyunca detaylıca plan yaptı.

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Parası yetmeyince evde Lamborghini yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler şoke oluyor

En ince ayrıntısına kadar her şeyi düşünen makine mühendisi, sonunda işe koyuldu ve 2 sene süren macera başladı.

Parası yetmeyince evde Lamborghini yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler şoke oluyor

Hatta genç adam bu projesini arkadaşlarına açıkladığında dalga konusu bile oldu, ancak bu durum onu amacından saptırmadı, vazgeçirmedi. Sonuç olarak projesini gerçeğe dönüştürdü.

Parası yetmeyince evde Lamborghini yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler şoke oluyor

Arabasını 'ye çevirirken de, yaptığı her şeyi sosyal medyada paylaştı.

Parası yetmeyince evde Lamborghini yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler şoke oluyor

İşte Mitsubishi'nin kare kare 'ye dönüşmesi...

Parası yetmeyince evde Lamborghini yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler şoke oluyor
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