Giriş Tarihi: 26.12.2022 15:16
Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
15:18
Paris'i birbirine kattılar: Türkiye'ye iftira yarışına girdiler! 'Fransa'nın bize koruma borcu var'
Terör örgütü PKK sempatizanların Fransa'nın başkenti Paris'i birbirine kattı. Cuma günü gerçekleşen silahlı saldırıda ölenlerin PKK'lı çıkmasının ardından ortalığı savaş alanına çeviren PKK sempatizanları algı oyununa girişti. "Bunu yapan kişi kim olursa olsun saldırının arkasında kesinlikle faşist, aşırı sağcı Türk devleti, ve Erdoğan vardır." şeklinde skandal ifadeler kullanan PKK sempatizanlarına Fransız basını da arka çıktı. PKK sempatizanları aynı zamanda Fransız kühümetine 'Bize koruma borcunuz var' çıkışında bulundular...