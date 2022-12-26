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Haberler Galeri Paris'i birbirine kattılar: Türkiye'ye iftira yarışına girdiler! 'Fransa'nın bize koruma borcu var'
Giriş Tarihi: 26.12.2022 15:16 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 15:18

Paris'i birbirine kattılar: Türkiye'ye iftira yarışına girdiler! 'Fransa'nın bize koruma borcu var'

Terör örgütü PKK sempatizanların Fransa'nın başkenti Paris'i birbirine kattı. Cuma günü gerçekleşen silahlı saldırıda ölenlerin PKK'lı çıkmasının ardından ortalığı savaş alanına çeviren PKK sempatizanları algı oyununa girişti. "Bunu yapan kişi kim olursa olsun saldırının arkasında kesinlikle faşist, aşırı sağcı Türk devleti, ve Erdoğan vardır." şeklinde skandal ifadeler kullanan PKK sempatizanlarına Fransız basını da arka çıktı. PKK sempatizanları aynı zamanda Fransız kühümetine 'Bize koruma borcunuz var' çıkışında bulundular...

Paris’i birbirine kattılar: Türkiye’ye iftira yarışına girdiler! ’Fransa’nın bize koruma borcu var’

Fransa'da PKK sempatizanları ortalığı yakıp yıktı. Paris'te gerçekleşen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin 2'sinin PKK'lı çıkmasının ardından Paris sokaklarını karıştıran PKK sempatizanları Türkiye'yi hedef aldı. 'saldırıyı kim gerçekleştirise gerçekleştirsin sorumlusu Türkiye'dir' diyen PKK yandaşları Fransız hüküetine seslendi.

Paris’i birbirine kattılar: Türkiye’ye iftira yarışına girdiler! ’Fransa’nın bize koruma borcu var’

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin 2'sinin PKK'lı çıkmasının ardından Paris sokakları karıştı. PKK sempatizanları silahlı saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tuttu, küstah sözler sarf etti.

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Paris’i birbirine kattılar: Türkiye’ye iftira yarışına girdiler! ’Fransa’nın bize koruma borcu var’

Paris'i savaş alanına çeiren terör örgütü yandaşlarının Türkiye aleyhine sloganlar attığı bilinirken Fransa'daki Kürt Demokratik Konseyi'nin sözcüsü Berivan Fırat da PKK terör örgütünü simgeleyen flamalar taşıyarak saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tutan göstericilere arka çıktı.

Paris’i birbirine kattılar: Türkiye’ye iftira yarışına girdiler! ’Fransa’nın bize koruma borcu var’

"FRANSA BİZİ YETERİNCE KORUMADI"

Fırat, Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alarak "Bizi nişan aldılar, bizi öldürdüler. Çünkü Fransa bizi yeterince korumadı ve Türkiye devletinin yaptığı saldırıları ciddiye almadı.

Paris’i birbirine kattılar: Türkiye’ye iftira yarışına girdiler! ’Fransa’nın bize koruma borcu var’

Fransa, Erdoğan'ın, Kürtler için, Ermeniler için, Orta Doğu için, ve Fransa için nasıl bir tehlikeyi temsil ettiğin farkında değil. Bunu camilerle, derneklerle, ve Kuzey Afrika ülkesinde gelen gençleri kullanarak yapıyor. İslamofobiyi öne sürüyorlar." ifadelerini kullandı.

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