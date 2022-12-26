Paris’i birbirine kattılar: Türkiye’ye iftira yarışına girdiler! ’Fransa’nın bize koruma borcu var’

Fransa, Erdoğan'ın, Kürtler için, Ermeniler için, Orta Doğu için, ve Fransa için nasıl bir tehlikeyi temsil ettiğin farkında değil. Bunu camilerle, derneklerle, ve Kuzey Afrika ülkesinde gelen gençleri kullanarak yapıyor. İslamofobiyi öne sürüyorlar." ifadelerini kullandı.