Paris'te polisten göstericilere sis bombasıyla müdahale

Başkent Paris'te polis bir kafeyi, trafik ışıklarını ve elektrikli motosikletleri ateşe veren göstericilere müdahalede bulundu.

Ülkenin dört bir yanına yayılan ve yaklaşık 200 bin civarında kişinin katıldığı gösterilerde, başkent dışında da polisle protestocular arasında arbede yaşandı.