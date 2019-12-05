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'te polisten göstericilere sis bombasıyla müdahale

Giriş Tarihi: 05.12.2019 18:26 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 19:14
Paris'te polisten göstericilere sis bombasıyla müdahale

Fransa'nın başkenti 'te emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüşürken, polis göstericilere sis bombasıyla müdahale etti

Paris'te polisten göstericilere sis bombasıyla müdahale

Fransa'da ülkenin dört bir yanına yayılan ve on binlerce göstericinin katıldığı emeklilik reformu protestolarında yer yer şiddet olayları yaşanıyor.

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Paris'te polisten göstericilere sis bombasıyla müdahale

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden on binlerce kişi, ülke genelinde hayatı adeta felce uğrattı.

Paris'te polisten göstericilere sis bombasıyla müdahale

Başkent 'te polis bir kafeyi, trafik ışıklarını ve elektrikli motosikletleri ateşe veren göstericilere müdahalede bulundu.

Ülkenin dört bir yanına yayılan ve yaklaşık 200 bin civarında kişinin katıldığı gösterilerde, başkent dışında da polisle protestocular arasında arbede yaşandı.

Paris'te polisten göstericilere sis bombasıyla müdahale

Sendikalar, ülkeyi adeta felce uğratan grevlerin pazartesi gününe kadar süreceğini açıkladı.

Yerel medyaya göre, sadece başkentte gözaltı sayısı 70'i geçti, yarın için uçak seferlerinin yüzde 20'si ise şimdiden iptal edildi.

Paris'te polisten göstericilere sis bombasıyla müdahale

'te olağanüstü güvenlik önlemleri

Paris'te polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentte güvenlik için 180'i motorlu 6 bin polis görevlendirildi.

Paris'te polisten göstericilere sis bombasıyla müdahale

Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteriler nedeniyle ülkenin sembolü Eyfel Kulesi kapatıldı, hızlı tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi.

Yerel medyaya göre, 'teki ilk ve orta dereceli okullarda görev yapan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'i iş bıraktı.

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