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her çevirdiğinde...

Giriş Tarihi: 14.03.2019 08:31 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 08:34
Pedalı her çevirdiğinde...

Bu fabrika dünyanın en lezzetli üretimlerinden birisini gerçekleştiriyor.

Pedalı her çevirdiğinde...

Hem de üretim aşamasında son teknoloji makineler yok. Üretim sürecinin büyük bir bölümü klasik yöntemlerle ve insan eliyle yürütülüyor.

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Pedalı her çevirdiğinde...

Fabrikanın bulunduğu ülke ise dünyanın en büyük çekirdeği yetiştiricilerinden birisi olan Fildişi Sahili...

Pedalı her çevirdiğinde...

markasıyla el yapımı çikolatalar üreten fabrikanın merkezinde ise bir bisiklet bulunuyor. Bu bisikletin görevi ise çekirdeklerini öğütmek ve işleme...

Pedalı her çevirdiğinde...

Bisikletin haznesine dökülen çekirdekleri, operatörün çevirmesiyle bir kakao macununa dönüştürülüyor.

Pedalı her çevirdiğinde...

Operatör, bisikletin başında otururken bir yandan çekirdeklerini atarken bir yandan da pedalları çeviriyor. Bisikletin gidonun önünden atılan çekirdekler yan taraftaki küçük kazanda karıştırılarak kıvamlı bir çikolataya dönüşüyor.

Pedalı her çevirdiğinde...

Fabrikanın kurucusu olan 40 yaşındaki Fransız ve Lübnan asıllı girişimci Dana Moureh, lezzetiyle nam salmış çikolatasının sırrını sadece ve şekerden üretilmesine bağlıyor.

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