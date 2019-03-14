Pedalı her çevirdiğinde...

Bu fabrika dünyanın en lezzetli üretimlerinden birisini gerçekleştiriyor. Hem de üretim aşamasında son teknoloji makineler yok. Üretim sürecinin büyük bir bölümü klasik yöntemlerle ve insan eliyle yürütülüyor. Fabrikanın bulunduğu ülke ise dünyanın en büyük kakao çekirdeği yetiştiricilerinden birisi olan Fildişi Sahili... Mon Choco markasıyla el yapımı çikolatalar üreten fabrikanın merkezinde ise bir bisiklet bulunuyor. Bu bisikletin görevi ise kakao çekirdeklerini öğütmek ve işleme... Bisikletin haznesine dökülen kakao çekirdekleri, operatörün pedalı çevirmesiyle bir kakao macununa dönüştürülüyor. Operatör, bisikletin başında otururken bir yandan kakao çekirdeklerini atarken bir yandan da pedalları çeviriyor. Bisikletin gidonun önünden atılan çekirdekler yan taraftaki küçük kazanda karıştırılarak kıvamlı bir çikolataya dönüşüyor. Fabrikanın kurucusu olan 40 yaşındaki Fransız ve Lübnan asıllı girişimci Dana Moureh, lezzetiyle nam salmış çikolatasının sırrını sadece kakao ve şekerden üretilmesine bağlıyor.