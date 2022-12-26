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Haberler Galeri PKK yandaşları taş üstünde taş bırakmadı: Fransız basını iftira yarışına ortak oldu: 'Burası PKK'nın karargahı'
Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 11:50

PKK yandaşları taş üstünde taş bırakmadı: Fransız basını iftira yarışına ortak oldu: 'Burası PKK'nın karargahı'

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin 2'sinin PKK'lı çıkmasının ardından Paris sokakları karıştı. Paris'i savaş alanına çeviren terör örgütü PKK yandaşları, polise kaldırım taşları ile saldırırken, Fransız polisi olayları yatıştırmada çaresiz kaldı. Fransız basını ise olayları çarpıtarak vermeyi tercih etti. PKK sempatizanları ile HDP'liler saldırının arkasında Türkiye'nin olduğu iddiasını ve imasını yaymaya çalışırken Fransız basını da buna ortak oldu. Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullanılırken bir de itiraf geldi: "Burası PKK'nın karargahı"

PKK yandaşları taş üstünde taş bırakmadı: Fransız basını iftira yarışına ortak oldu: ’Burası PKK’nın karargahı’

Fransa'da PKK sempatizanları taş üstünde taş bırakmazken Fransız basını algı operasyonuna girişti. Cuma günü Fransa'da gerçekleştirilen silahlı sldırıda ölenlerden ikisinin PKK'lı çıkmasının ardından ortalığı savaş alanına çeviren PKK yandaşları ve HDP'Lilerin skandal iddialarına sahip çıkan Fransız basını, saldırının hedefindeki merkezi, 2001'den beri AB'nin terör örgütü listesinde olan PKK'nın karargahı olarak niteledi...

PKK yandaşları taş üstünde taş bırakmadı: Fransız basını iftira yarışına ortak oldu: ’Burası PKK’nın karargahı’

Fransa'nın başkenti Paris'te PKK/KCK terör örgütü paralelinde faaliyet gösteren Ahmet Kaya Kültür Merkezine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Düzenlenen saldırıda ölenlerden Emine Kara ve Şirin Aydın olduğu belirlendi. Saldırı da hayatını kaybeden Kara'nın PKK/KCK terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde Fransa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, Şirin'in ise; PKK/KCK terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 2017 yıllında cezaevine girdiği öğrenildi.

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PKK yandaşları taş üstünde taş bırakmadı: Fransız basını iftira yarışına ortak oldu: ’Burası PKK’nın karargahı’

PKK sempatizanları ile HDP'liler saldırının arkasında Türkiye'nin olduğu iddiasını ve imasını yaymaya başladıkları görüldü. Fransa Paris Başsavcılığı ise; saldırganın daha önce de göçmen kampına kılıçlı saldırıda bulunan Fransız 69 yaşındaki William M. isimli saldırgan olduğu ve geçtiğimiz aylarda da şartlı tahliye edildiği açıklandı.

PKK yandaşları taş üstünde taş bırakmadı: Fransız basını iftira yarışına ortak oldu: ’Burası PKK’nın karargahı’

Fransa'nın Başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında aşırı sağcı 69 yaşındaki bir Fransız vatandaşı ve atıcılık kulübü üyesi Williams M. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda biri kadın üç kişi hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişinin de yaralandı.


PKK yandaşları taş üstünde taş bırakmadı: Fransız basını iftira yarışına ortak oldu: ’Burası PKK’nın karargahı’

HDP'NİN İFTİRA OPERASYONU

PKK sempatizanları ile HDP'liler saldırının arkasında Türkiye'nin olduğu iddiasını ve imasını yaymaya başladılar. Ancak Fransa Paris Başsavcılığının resmî açıklamasında saldırganın daha önce de göçmen kampına kılıçlı saldırıda bulunduğu, geçtiğimiz aylarda da şartlı tahliye edildiği açıklandı. 69 yaşındaki William M. İsimli saldırganın Fransa Devlet Demir Yolları (SNCF)'ndan emekli, hakkında daha önce iki kez cinayet teşebbüsünde bulunduğuna dair kayıt bulunduğu, saldırı ve ateşli silahlar kanununa muhalefetten sabıkalı olduğu öğrenildi.

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