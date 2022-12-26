Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:49
Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
11:50
PKK yandaşları taş üstünde taş bırakmadı: Fransız basını iftira yarışına ortak oldu: 'Burası PKK'nın karargahı'
Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin 2'sinin PKK'lı çıkmasının ardından Paris sokakları karıştı. Paris'i savaş alanına çeviren terör örgütü PKK yandaşları, polise kaldırım taşları ile saldırırken, Fransız polisi olayları yatıştırmada çaresiz kaldı. Fransız basını ise olayları çarpıtarak vermeyi tercih etti. PKK sempatizanları ile HDP'liler saldırının arkasında Türkiye'nin olduğu iddiasını ve imasını yaymaya çalışırken Fransız basını da buna ortak oldu. Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullanılırken bir de itiraf geldi: "Burası PKK'nın karargahı"