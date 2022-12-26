PKK yandaşları taş üstünde taş bırakmadı: Fransız basını iftira yarışına ortak oldu: ’Burası PKK’nın karargahı’

HDP'NİN İFTİRA OPERASYONU

PKK sempatizanları ile HDP'liler saldırının arkasında Türkiye'nin olduğu iddiasını ve imasını yaymaya başladılar. Ancak Fransa Paris Başsavcılığının resmî açıklamasında saldırganın daha önce de göçmen kampına kılıçlı saldırıda bulunduğu, geçtiğimiz aylarda da şartlı tahliye edildiği açıklandı. 69 yaşındaki William M. İsimli saldırganın Fransa Devlet Demir Yolları (SNCF)'ndan emekli, hakkında daha önce iki kez cinayet teşebbüsünde bulunduğuna dair kayıt bulunduğu, saldırı ve ateşli silahlar kanununa muhalefetten sabıkalı olduğu öğrenildi.