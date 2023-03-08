Giriş Tarihi: 08.03.2023 12:31
Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
12:33
PKK'nın yuva yaptığı İsveç'ten itiraf! Ciddiye almamıştık: Şimdi yasaklayacağız
NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Ülkesinin, mecliste 9 Mart'ta oylanacak yeni yasa tasarısıyla terörle mücadeleye karşı Türkiye'ye karşı sorumluluklarını yerine getirmiş olacağını söyleyen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, daha önce bunu yeterince ciddiye almadıklarını itiraf etti. Şimdi ise İsveç makamlarının terör için para toplayan PKK'lılara karşı daha sert önlemler aldığını belirtti.