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Haberler Galeri PKK'nın yuva yaptığı İsveç'ten itiraf! Ciddiye almamıştık: Şimdi yasaklayacağız
Giriş Tarihi: 08.03.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 12:33

PKK'nın yuva yaptığı İsveç'ten itiraf! Ciddiye almamıştık: Şimdi yasaklayacağız

NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Ülkesinin, mecliste 9 Mart'ta oylanacak yeni yasa tasarısıyla terörle mücadeleye karşı Türkiye'ye karşı sorumluluklarını yerine getirmiş olacağını söyleyen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, daha önce bunu yeterince ciddiye almadıklarını itiraf etti. Şimdi ise İsveç makamlarının terör için para toplayan PKK'lılara karşı daha sert önlemler aldığını belirtti.

AA
PKK’nın yuva yaptığı İsveç’ten itiraf! Ciddiye almamıştık: Şimdi yasaklayacağız

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ülkesinin, mecliste 9 Mart'ta oylanacak yeni yasa tasarısıyla terörle mücadeleye karşı Türkiye'ye karşı sorumluluklarını yerine getirmiş olacağını söyledi. PKK ile ilgili bir itirafta bulundu.

PKK’nın yuva yaptığı İsveç’ten itiraf! Ciddiye almamıştık: Şimdi yasaklayacağız

Kristersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldikten sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

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PKK’nın yuva yaptığı İsveç’ten itiraf! Ciddiye almamıştık: Şimdi yasaklayacağız

Türkiye'nin başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin faaliyetlerinden çok etkilendiğine işaret eden Kristersson, şunları söyledi:

PKK’nın yuva yaptığı İsveç’ten itiraf! Ciddiye almamıştık: Şimdi yasaklayacağız

YETERİNCE CİDDİYE ALMADIK

"İsveç makamları terör için para toplayan PKK'lılara karşı daha sert önlemler alıyor. Daha önceden terör örgütlerinin İsveç'teki finans faaliyetlerini yeterince ciddiye almadık.

PKK’nın yuva yaptığı İsveç’ten itiraf! Ciddiye almamıştık: Şimdi yasaklayacağız

Şimdi bunu ciddiye alıyoruz. PKK için para toplayan kişilerin çeşitli suç yöntemlerini kullandıklarını ve bunun da terörü finans ettiklerini biliyoruz. Hükümetin organize suçla mücadeleye odaklanması PKK'nın işini zorlaştıracaktır."

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