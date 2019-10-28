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Plastik varili öyle bir hale getirdi ki şaşırmamak elde değil!

Gün geçmiyor ki çılgınca bir ustalıkla karşılaşmayalım! Sosyal medyada ustalık sergileyenlerin yaptıkları şaşırtmaya devam ediyor. Evindeki boş plastik varili değerlendirmek isteyen adam büyük bir başarıya imza attı. Varili kesip biçen adamın elde ettiği eşya ise görülmeye değerdi. O anları sosyal medyadan paylaşan adamın ilginç ve şaşırtıcı çalışmasının sonucu hayran bıraktı!

Giriş Tarihi: 28.10.2019 08:06 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 08:18
Plastik varili öyle bir hale getirdi ki şaşırmamak elde değil!

Sosyal medyada ustalık sergileyenlerin yaptıkları şaşırtmaya devam ediyor.

Plastik varili öyle bir hale getirdi ki şaşırmamak elde değil!

Evindeki boş plastik varili değerlendirmek isteyen adam ilginç bir işe imza attı.

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Plastik varili öyle bir hale getirdi ki şaşırmamak elde değil!

Varili kesip biçen adamın elde ettiği eşya ise görülmeye değerdi.

Plastik varili öyle bir hale getirdi ki şaşırmamak elde değil!

İşte adım adım o çalışma..

Plastik varili öyle bir hale getirdi ki şaşırmamak elde değil!
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Plastik varili öyle bir hale getirdi ki şaşırmamak elde değil!
Plastik varili öyle bir hale getirdi ki şaşırmamak elde değil!
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