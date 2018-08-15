Polis Rihanna için alarma geçti

Rihanna'nın Los Angeles'taki evinde güvenlik alarmı çalınca polis helikopteri ve pek çok polis acil olarak ünlü şarkıcının evine ulaştı. Daha önce saplantılı bir hayranının, evine girip evde bir gece geçirdiği Rihanna için polisler temkinli davrandı. Rihanna'nın evinde alarm çalınca polis seferber oldu. Dün 30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının Los Angeles'taki evinin güvenlik alarmı devreye girdi. Güvenlik alarmının devreye girmesiyle birlikte bir polis helikopteri ve pek çok polis aracı ünlü şarkıcının evine ulaştı. TMZ'nin haberine göre, Rihanna, alarm çaldığında evde yoktu. Ünlü şarkıcı İngiltere'nin başkenti Londra'da bir gece kulübünde eğleniyordu. Alarmla birlikte polisin Rihanna'nın evinin etrafında güvenlik önlemi alması, ünlü şarkıcının daha önce evinin etrafında onu gözetleyen bir tacizciyi akıllara getirdi.