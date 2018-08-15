Polis Rihanna için alarma geçti

Rihanna'nın Los Angeles'taki evinde güvenlik alarmı çalınca polis helikopteri ve pek çok polis acil olarak ünlü şarkıcının evine ulaştı. Daha önce saplantılı bir hayranının, evine girip evde bir gece geçirdiği Rihanna için polisler temkinli davrandı.