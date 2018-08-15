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Polis için alarma geçti

Giriş Tarihi: 15.08.2018 11:17 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 11:49
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Polis için alarma geçti
Polis Rihanna için alarma geçti
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Polis için alarma geçti
Polis Rihanna için alarma geçti

'nın Los Angeles'taki evinde güvenlik alarmı çalınca polis helikopteri ve pek çok polis acil olarak ünlü şarkıcının evine ulaştı. Daha önce saplantılı bir hayranının, evine girip evde bir gece geçirdiği Rihanna için polisler temkinli davrandı.

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Polis için alarma geçti
Polis Rihanna için alarma geçti

'nın evinde alarm çalınca polis seferber oldu.

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Polis için alarma geçti
Polis Rihanna için alarma geçti

Dün 30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının Los Angeles'taki evinin güvenlik alarmı devreye girdi.

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Polis için alarma geçti
Polis Rihanna için alarma geçti

Güvenlik alarmının devreye girmesiyle birlikte bir polis helikopteri ve pek çok polis aracı ünlü şarkıcının evine ulaştı.

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Polis için alarma geçti
Polis Rihanna için alarma geçti

TMZ'nin haberine göre, , alarm çaldığında evde yoktu. Ünlü şarkıcı İngiltere'nin başkenti Londra'da bir gece kulübünde eğleniyordu.

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Polis için alarma geçti
Polis Rihanna için alarma geçti

Alarmla birlikte polisin 'nın evinin etrafında güvenlik önlemi alması, ünlü şarkıcının daha önce evinin etrafında onu gözetleyen bir tacizciyi akıllara getirdi.

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