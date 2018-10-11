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şoke oldu! almak için kafasına bıçak sapladı

Giriş Tarihi: 11.10.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 16:17
Polisler şoke oldu! Nefes almak için kafasına bıçak sapladı

'nın Rostov kentinde akıl almaz bir olay yaşandı. Burun tıkanıklığı yüzünden alamayan adamın kafasına bıçak saplandığı ardından polisi arayarak kendisini ihbarı ihbar ettiği öğrenildi.

Polisler şoke oldu! Nefes almak için kafasına bıçak sapladı

Habertürk'ün haberine göre; 'da başından bıçakla yaralanan bir adam, hastaneye kaldırıldı.

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Polisler şoke oldu! Nefes almak için kafasına bıçak sapladı

Kafasındaki bıçak darbesini kendisinin yaptığını söyleyen ismi açıklanmayan adam, burun tıkanıklığı yüzünden alamaması üzerine kafasına bıçağı kendisinin sapladığını söyledi

Polisler şoke oldu! Nefes almak için kafasına bıçak sapladı

'da başından bıçakla yaralanan bir adam, hastaneye kaldırıldı.

Polisler şoke oldu! Nefes almak için kafasına bıçak sapladı

Kafasındaki bıçak darbesini kendisinin yaptığını söyleyen 41 yaşındaki Yury Zhokhov, burun tıkanıklığı yüzünden alamaması üzerine kafasına bıçağı kendisinin sapladığını söyledi.

Polisler şoke oldu! Nefes almak için kafasına bıçak sapladı

Rusça yayın yapan RT'nin haberine göre; 'nın Rostov şehrinde bir adamın başından yaralandığına dair polis ihbar aldı.

Polisler şoke oldu! Nefes almak için kafasına bıçak sapladı

Olay yerine ulaşılmasının ardından hastaneye kaldırılan adamla ilgili soruşturma başlatıldı.

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