Polisler şoke oldu! Nefes almak için kafasına bıçak sapladı

Rusya'nın Rostov kentinde akıl almaz bir olay yaşandı. Burun tıkanıklığı yüzünden nefes alamayan adamın kafasına bıçak saplandığı ardından polisi arayarak kendisini ihbarı ihbar ettiği öğrenildi. Habertürk'ün haberine göre; Rusya'da başından bıçakla yaralanan bir adam, hastaneye kaldırıldı. Kafasındaki bıçak darbesini kendisinin yaptığını söyleyen ismi açıklanmayan adam, burun tıkanıklığı yüzünden nefes alamaması üzerine kafasına bıçağı kendisinin sapladığını söyledi Rusya'da başından bıçakla yaralanan bir adam, hastaneye kaldırıldı. Kafasındaki bıçak darbesini kendisinin yaptığını söyleyen 41 yaşındaki Yury Zhokhov, burun tıkanıklığı yüzünden nefes alamaması üzerine kafasına bıçağı kendisinin sapladığını söyledi. Rusça yayın yapan RT'nin haberine göre; Rusya'nın Rostov şehrinde bir adamın başından yaralandığına dair polis ihbar aldı. Olay yerine ulaşılmasının ardından hastaneye kaldırılan adamla ilgili soruşturma başlatıldı.