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Haberler Galeri Rusya Ukrayna savaşı en çok onları vurdu! Polonya'dan bir ülkeye Rus oligark tepkisi; nedeni 300 maddelik listede...
Giriş Tarihi: 21.03.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 17:03

Rusya Ukrayna savaşı en çok onları vurdu! Polonya'dan bir ülkeye Rus oligark tepkisi; nedeni 300 maddelik listede...

26. günde devam eden Rusya Ukrayna savaşı çatışma sahnesinden gelen şiddetli görüntülerle devam ediyor. İki taraf da taleplerinden vazgeçmezken savaşın başlamasından bu yana dikkatleri üzerine toplayan Rus oligarklar oldukça zor durumda. İsviçre lideri ile bir araya gelen Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise İsviçre'nin Rus oligarklara yaptırımda bulunması için çağrıda bulundu. Buna karşılık İsviçre lideri ise AB yaptırımlarını kabul ettiklerini dile getirdi. Ancak ünlü Rus oligarkları ülkesinde barındıran İsviçre'nin böyle bir çağrı almasının nedeni ise 300 kişilik 'ülkenin en zenginler listesinde' gizli. İşte haberin ayrıntıları...

Rusya Ukrayna savaşı en çok onları vurdu! Polonya’dan bir ülkeye Rus oligark tepkisi; nedeni 300 maddelik listede...

Rusya Ukrayna savaşı 26. günde devam ederken, taraf devletlerden herhangi bir ateşkes açıklaması gelmiyor. Ukrayna'nıın Mariupol başta olmak üzere çeşitli şehirleriden gelen acı dolu görüntüler ise yürekleri dağladı. Rusya'nın taleplerini ve 'teslim ol' çağrılarını reddeden Ukrayna direnmeye devam ediyor. Öte yandan kulislerden Rusya'nın ağır kayıplar verdiği iddia edilse de geri adım atmaya yönelik herhangi bir açıklama yok.

Rusya Ukrayna savaşı en çok onları vurdu! Polonya’dan bir ülkeye Rus oligark tepkisi; nedeni 300 maddelik listede...

Savaşın başlamasıyla birlikte Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra hükümetle kurdukları yakın ilişkilerle multimilyoner olan Rus oligarklar da gündemden düşmek bilmedi.

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Rusya Ukrayna savaşı en çok onları vurdu! Polonya’dan bir ülkeye Rus oligark tepkisi; nedeni 300 maddelik listede...

Pek çok Batı ülkesi, Rusya'ya yaptıkları yaptırımların yanı sıra Rus oligarkları da zor durumda bıraktı. Bazı oligarkların mal varlıklarına hatta yatlarına bile el konuldu.

Rusya Ukrayna savaşı en çok onları vurdu! Polonya’dan bir ülkeye Rus oligark tepkisi; nedeni 300 maddelik listede...

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İsviçre Cumhurbaşkanı İgnazio Cassis'in Varşova ziyareti sırasında Rus oligarklarla ilgili konuştu. İsviçre'ye çağrıda bulunan Morawiecki,, "Rus oligarklar durdurulmalı. İsviçre'deki Rus oligarkların mal varlıklarına el konulmalı. İsviçre'nin bu konuya kararlı bir şekilde yaklaşmasını tavsiye ediyorum" sözlerine yer verdi.

Rusya Ukrayna savaşı en çok onları vurdu! Polonya’dan bir ülkeye Rus oligark tepkisi; nedeni 300 maddelik listede...

Öte yandan Cassis de İsviçre'de pek çok oligark da dahil olmak üzere yüzlerce kişiye karşı Avrupa Birliği'nin almış olduğu yaptırım kararlarını kabul ettiğini söyledi. Cassis konuyla ilgili, "İster emtia sektörü ister başka yer olsun varlıklarını elde çıkaramıyorlar. Ülkedeki şirketlerine karşı alınacak tedbirlerden de endişe duyuluyor. İflaslar da yaşandı" sözlerine yer vererek İsviçre'nin tarafsızlık geçmişine de atıf yaptı.

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