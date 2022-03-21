Giriş Tarihi: 21.03.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 17:03

Rusya Ukrayna savaşı en çok onları vurdu! Polonya'dan bir ülkeye Rus oligark tepkisi; nedeni 300 maddelik listede...

26. günde devam eden Rusya Ukrayna savaşı çatışma sahnesinden gelen şiddetli görüntülerle devam ediyor. İki taraf da taleplerinden vazgeçmezken savaşın başlamasından bu yana dikkatleri üzerine toplayan Rus oligarklar oldukça zor durumda. İsviçre lideri ile bir araya gelen Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise İsviçre'nin Rus oligarklara yaptırımda bulunması için çağrıda bulundu. Buna karşılık İsviçre lideri ise AB yaptırımlarını kabul ettiklerini dile getirdi. Ancak ünlü Rus oligarkları ülkesinde barındıran İsviçre'nin böyle bir çağrı almasının nedeni ise 300 kişilik 'ülkenin en zenginler listesinde' gizli. İşte haberin ayrıntıları...