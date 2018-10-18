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'nin tarihini değiştirecek yeni keşif

Giriş Tarihi: 18.10.2018 15:10 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 15:19
Pompeii'nin tarihini değiştirecek yeni keşif

İtalya'da Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu yok olan kentinde tespit edilen yeni bulgular tarih kitaplarının yeniden gözden geçirilmesine sebep olacak.

Pompeii'nin tarihini değiştirecek yeni keşif

Bugüne kadar antik Roma kenti 'nin, 24 Ağustos 79 tarihinde Vezüv Yanardağı'nın iki gün süren faaliyeti sonucu volkanik kül ve cürufun altında kaldığı kabul ediliyordu.

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Pompeii'nin tarihini değiştirecek yeni keşif

Ancak arkeologlar 'deki bir evin duvar kalıntıları üzerinde bir işciye ait olduğu tahmin edilen‚ 'Kasım tarihinden 16 gün önce' şeklinde bir yazı keşfetti. Yazının o döneme ait olduğu kesinleşti.

Pompeii'nin tarihini değiştirecek yeni keşif

Böylelikle, kentin sanılandan en az iki ay sonra volkan külleri altında kaldığını kanıtlandı.

Pompeii'nin tarihini değiştirecek yeni keşif

24 AĞUSTOS 79 TARİHİ NEREDEN GELİYORDU?

Pompeii'nin tarihini değiştirecek yeni keşif

faciasından birkaç sene sonra Genç Pliny'nin arkadaşı Tacitus'a, amcasını ve ailesinin çoğunu kaybettiği patlamayı anlatmak için bir dizi mektup göndermişti.

Pompeii'nin tarihini değiştirecek yeni keşif

16'ncı yüzyılda keşfedilen mektuplarda faciasının 24 Ağustos'ta gerçekleştiği bilgisine yer veriliyordu.

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