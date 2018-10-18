Pompeii'nin tarihini değiştirecek yeni keşif

İtalya'da Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu yok olan Pompeii kentinde tespit edilen yeni bulgular tarih kitaplarının yeniden gözden geçirilmesine sebep olacak. Bugüne kadar antik Roma kenti Pompeii'nin, 24 Ağustos 79 tarihinde Vezüv Yanardağı'nın iki gün süren faaliyeti sonucu volkanik kül ve cürufun altında kaldığı kabul ediliyordu. Ancak arkeologlar Pompeii'deki bir evin duvar kalıntıları üzerinde bir işciye ait olduğu tahmin edilen‚ 'Kasım tarihinden 16 gün önce' şeklinde bir yazı keşfetti. Yazının o döneme ait olduğu kesinleşti. Böylelikle, kentin sanılandan en az iki ay sonra volkan külleri altında kaldığını kanıtlandı. 24 AĞUSTOS 79 TARİHİ NEREDEN GELİYORDU? Pompeii faciasından birkaç sene sonra Genç Pliny'nin arkadaşı Tacitus'a, amcasını ve ailesinin çoğunu kaybettiği patlamayı anlatmak için bir dizi mektup göndermişti. 16'ncı yüzyılda keşfedilen mektuplarda Pompeii faciasının 24 Ağustos'ta gerçekleştiği bilgisine yer veriliyordu.