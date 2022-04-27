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Giriş Tarihi: 27.04.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 12:41

'Potansiyel tehlike' sınıfındaki meteor Dünya'ya geliyor! NASA tarih verdi

Düzenli olarak Dünya'nın çevresindeki meteorları inceleyen NASA, 'potansiyel tehlike' sınıfında gördüğü bir meteorun Dünya'ya yaklaşmakta olduğunu fark etti. Gezegenin oldukça yakınından geçecek olan gök taşının geleceği tarih de belli.

’Potansiyel tehlike’ sınıfındaki meteor Dünya’ya geliyor! NASA tarih verdi

NASA'nın 'potansiyel tehlike' sınıfında gördüğü meteorun Dünya'ya yaklaştığı bildirildi. NASA'ya göre yarın söz konusu asteroit gezegenimize oldukça yaklaşacak.

’Potansiyel tehlike’ sınıfındaki meteor Dünya’ya geliyor! NASA tarih verdi

418135 ya da 2008 AG33 olarak isimlendirilen meteorun tahmini çağı 350 ile 780 metre arasında. Meteorun Dünya'nın yakın çevresine saatte 37 bin 400 kilometre hızla gireceği düşünülüyor.

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’Potansiyel tehlike’ sınıfındaki meteor Dünya’ya geliyor! NASA tarih verdi

NASA ayrıca, meteorun gezegenin çok yakınından geçeceğini ancak yüksek ihtimalle çarpışma olmayacağını da sözlerine ekledi.

’Potansiyel tehlike’ sınıfındaki meteor Dünya’ya geliyor! NASA tarih verdi

418135, ses hızından 30 kat daha hızlı hareket ediyor. Geçiş sırasında ise gezegenin 3.2 milyon kilometre uzağunda bulunacak. Rakamsal olarak her ne kadar çok uzak bir mesafe gibi gözükse de aslında NASA'ya göre bu oldukça yakın bir uzaklık.

’Potansiyel tehlike’ sınıfındaki meteor Dünya’ya geliyor! NASA tarih verdi

NASA'ya göre Dünya'ya 193 milyon kilometre kadar yakın olan herhangi bir uzay cismi 'yakın Dünya nesnesi' kategorisinde. Gezegene mesafesi 7.5 milyon kilometre ve daha yakında olanlar ise 'potansiyel tehlike' sınıfında.

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