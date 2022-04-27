’Potansiyel tehlike’ sınıfındaki meteor Dünya’ya geliyor! NASA tarih verdi

NASA'nın 'potansiyel tehlike' sınıfında gördüğü meteorun Dünya'ya yaklaştığı bildirildi. NASA'ya göre yarın söz konusu asteroit gezegenimize oldukça yaklaşacak. 418135 ya da 2008 AG33 olarak isimlendirilen meteorun tahmini çağı 350 ile 780 metre arasında. Meteorun Dünya'nın yakın çevresine saatte 37 bin 400 kilometre hızla gireceği düşünülüyor. NASA ayrıca, meteorun gezegenin çok yakınından geçeceğini ancak yüksek ihtimalle çarpışma olmayacağını da sözlerine ekledi. 418135, ses hızından 30 kat daha hızlı hareket ediyor. Geçiş sırasında ise gezegenin 3.2 milyon kilometre uzağunda bulunacak. Rakamsal olarak her ne kadar çok uzak bir mesafe gibi gözükse de aslında NASA'ya göre bu oldukça yakın bir uzaklık. NASA'ya göre Dünya'ya 193 milyon kilometre kadar yakın olan herhangi bir uzay cismi 'yakın Dünya nesnesi' kategorisinde. Gezegene mesafesi 7.5 milyon kilometre ve daha yakında olanlar ise 'potansiyel tehlike' sınıfında. 418135, 2008 yılında Arizona'daki gözlemevi araştıramacıları tarafından keşfedilmişti. NASA'nın verilerine greö meteor en son 1 Mart 2015 tarihinde Dünya'nın yakınından geçmiş. Kaba bir hesapla 7 yılda bir yaklşıyor ve bir sonraki gelişi ise 25 Mayıs 2029'da olacak. NASA'nın gökbilimcileri bütün asteroitleri inceleyerek olası tehlikelere karşı tetikte oluyor. Örneğin, 24 Kasım 2021'de tehlike arz etmese de kritik olabilecek bir asteoit önceden fark edilmiş ve gök taşına uzay aracı fırlatılmıştı.