’Potansiyel tehlike’ sınıfındaki meteor Dünya’ya geliyor! NASA tarih verdi

418135, ses hızından 30 kat daha hızlı hareket ediyor. Geçiş sırasında ise gezegenin 3.2 milyon kilometre uzağunda bulunacak. Rakamsal olarak her ne kadar çok uzak bir mesafe gibi gözükse de aslında NASA'ya göre bu oldukça yakın bir uzaklık.