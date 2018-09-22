Türkiye'nin en iyi haber sitesi

, 'dan rol çaldı

Markle'ın yemek kitabının tanıtımı ilginç anlara sahne oldu.

Giriş Tarihi: 22.09.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 10:52
  • 1
  • 34
, 'dan rol çaldı
Prens Harry, Meghan'dan rol çaldı

Sussex Düşesi Markle'ın bir müslüman aşevine gizli ziyaretler düzenlediği ve yardımda bulunduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

  • 2
  • 34
, 'dan rol çaldı
Prens Harry, Meghan'dan rol çaldı

İngiltere'de 72 kişinin öldüğü Grenfell kulesi yangınında mağdur olan ailelere yardım için Markle da hazır bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 34
, 'dan rol çaldı
Prens Harry, Meghan'dan rol çaldı

Markle, müslüman kadınlarla aylarca bir araya gelmiş, birlikte yemek pişirip onların acısına ortak olmuştu.

  • 4
  • 34
, 'dan rol çaldı
Prens Harry, Meghan'dan rol çaldı

Markle'ın müslüman aşeviyle birlikte yayınladığı kitap en sonunda raflardaki yerini aldı.

  • 5
  • 34
, 'dan rol çaldı
Prens Harry, Meghan'dan rol çaldı

Dün de kitabın tanıtımı için Markle ve aşevindeki kadınlar bir tanıtım yemeği düzenledi.

  • 6
  • 34
, 'dan rol çaldı
Prens Harry, Meghan'dan rol çaldı

Tanıtım yemeğine Markle'ın eşi ve Markle'ın annesi Doria Ragland da katıldı.

  • 7
  • 34
, 'dan rol çaldı
Prens Harry, Meghan'dan rol çaldı

Tanıtım yemeğine ise damga vurdu.

BİZE ULAŞIN