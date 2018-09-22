Prens Harry, Meghan'dan rol çaldı

Meghan Markle'ın yemek kitabının tanıtımı ilginç anlara sahne oldu. Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bir müslüman aşevine gizli ziyaretler düzenlediği ve yardımda bulunduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. İngiltere'de 72 kişinin öldüğü Grenfell kulesi yangınında mağdur olan ailelere yardım için Meghan Markle da hazır bulundu. Markle, müslüman kadınlarla aylarca bir araya gelmiş, birlikte yemek pişirip onların acısına ortak olmuştu. Markle'ın müslüman aşeviyle birlikte yayınladığı kitap en sonunda raflardaki yerini aldı. Dün de kitabın tanıtımı için Markle ve aşevindeki kadınlar bir tanıtım yemeği düzenledi. Tanıtım yemeğine Meghan Markle'ın eşi Prens Harry ve Markle'ın annesi Doria Ragland da katıldı. Tanıtım yemeğine ise Prens Harry damga vurdu.