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üvey annesi hakkında konuştu!

Giriş Tarihi: 31.07.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 31.07.2018 10:00
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üvey annesi hakkında konuştu!
Prens Harry üvey annesi hakkında konuştu!

Galler Prensesi Diana'ın oğlu, Britanya tahtının altıncı sıradaki vârisi, evlendikten sonra Sussex Dükü ünvanını alan yeni yayınlanan bir biyografide üvey annesi Camilla hakkında konuştu.

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üvey annesi hakkında konuştu!
Prens Harry üvey annesi hakkında konuştu!

Camilla ile aralarının kötü olmadığını, abisi William ile her zaman yakın bir ilişkide olduklarını söyledi.

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üvey annesi hakkında konuştu!
Prens Harry üvey annesi hakkında konuştu!

İngiltere tahtının altıncı varisi , çok konuşulan bir olaya nokta koydu.

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üvey annesi hakkında konuştu!
Prens Harry üvey annesi hakkında konuştu!

Üvey anneleri Camilla Parker Bowles'la sürekli bir sorun varmış gibi söylentilere, ''O kötü bir insan değil. Onun için üzülüyorum. Dürüst olmam gerekirse abim William ve bana her zaman yakındı.

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üvey annesi hakkında konuştu!
Prens Harry üvey annesi hakkında konuştu!

Harika bir kadın ve babamı çok mutlu etti, ki en önemli şey bu'' yorumunda bulundu.

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üvey annesi hakkında konuştu!
Prens Harry üvey annesi hakkında konuştu!

Camilla ve Charles'ın evliliği kamuoyuna açıklandıktan sonra büyük tepki ve eleştiri almıştı. Bu kadar tepki çekmesinin nedeni ise Charles'ın Diana'yı aldattığı iddiasıydı.

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üvey annesi hakkında konuştu!
Prens Harry üvey annesi hakkında konuştu!

Camilla ve Charles 2005 yılında evlendi ancak ilişkileri 1981 yılında başlamıştı. Yani, Charles'ın Galler Prensesi Diana ile evlnenmeden önce ilişkisi vardı. Çıkan söylentiler, Charles'ın Diana'ya sadakatsiz davrandığı, onun arkasından iş çevrildiğiydi.

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