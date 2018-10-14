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cesur karar! Herkes bu soruyu merak ediyor...

Giriş Tarihi: 14.10.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 10:35
Prensesten cesur karar! Herkes bu soruyu merak ediyor...

İngiltere prensesin cesur kararını konuşuyor...

Prensesten cesur karar! Herkes bu soruyu merak ediyor...

İngiliz Kraliyet ailesi Prenses Eugenie'nin düğününde buluştu. Herkes prensesin gelinliğini görünce bir sorunun cevabını aradı: Prenses neden duvak takmadı? Prenses Eugenie bu sorunun yanıtladı...

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Prensesten cesur karar! Herkes bu soruyu merak ediyor...

İngiliz kraliyet ailesi üyesi Prenses Eugenie 8 yıldır birlikte olduğu iş adamı Jack Brooksbank ile evlendi.

Prensesten cesur karar! Herkes bu soruyu merak ediyor...

Milyonlar dün gerçekleştirilen kraliyet düğününe kilitlendi.

Prensesten cesur karar! Herkes bu soruyu merak ediyor...

Yenilen yemekler, gelen konuklar, takılan şapkalar...

Prensesten cesur karar! Herkes bu soruyu merak ediyor...

Her şey en ince detayına kadar gözler önüne serildi ve tartışıldı.

Prensesten cesur karar! Herkes bu soruyu merak ediyor...

Ancak bir detay vardı ki kafalarda hep aynı soruyu bıraktı.

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