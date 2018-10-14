Prensesten cesur karar! Herkes bu soruyu merak ediyor...

İngiltere prensesin cesur kararını konuşuyor... İngiliz Kraliyet ailesi Prenses Eugenie'nin düğününde buluştu. Herkes prensesin gelinliğini görünce bir sorunun cevabını aradı: Prenses neden duvak takmadı? Prenses Eugenie bu sorunun yanıtladı... İngiliz kraliyet ailesi üyesi Prenses Eugenie 8 yıldır birlikte olduğu iş adamı Jack Brooksbank ile evlendi. Milyonlar dün gerçekleştirilen kraliyet düğününe kilitlendi. Yenilen yemekler, gelen konuklar, takılan şapkalar... Her şey en ince detayına kadar gözler önüne serildi ve tartışıldı. Ancak bir detay vardı ki kafalarda hep aynı soruyu bıraktı.