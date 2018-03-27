Putin AVM yangını hakkında konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kemerovo'da 60'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği yangının nedenlerine ilişkin açıklama yaptı. Putin Kemerovo'da katıldığını toplantıda, Neler oluyor... Bu askeri bir eylem değil veya madende beklenmedik bir patlama değil. İnsanlar dinlenmeye geldiler. Biz nüfustan bahsediyoruz ve ne yüzünden bu kadar insanı kaybediyoruz? Suç sayılacak ihmalkarlık yüzünden diye uyardı. Putin, Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin'e trajedinin yaşanmasına izin veren yetkili kişilerin eylemleri için gerekli hukuki değerlendirmenin yapılması talimatını vererek, Para olmadan rapor alınamaz, parayla her türlü belgeyi imzalarlar dedi. Bastrıkin, yangın bölgesinin araştırılması sonucunda çok sayıda belgeye el konulduğunu ve bunların araştırılmaya başlandığını belirtti. Putin sabah saatlerinde Kemerovo'daki yangının meydana geldiği alışveriş merkezine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Putin'e taziyelerini iletti. Başbakan Binali Yıldırım ise usya Başbakanı Dimitri Medvedev'e taziye mesajı gönderdi. Rusya'nın Sibirya bölgesinin Kemerovo şehrinde bulunan Zimnyaya Vişnya isimli alışveriş merkezinde pazar günü öğle saatlerinde yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanı Vladimir Puçkov, AVM yangınında yaşamını yitirenlerin sayısının 64'e yükseldiğini söyledi. Yangın, dört katlı AVM'nin en üst katındaki sinema salonu ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda başladı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, gökyüzü de dumanla kaplandı.