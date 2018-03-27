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Putin yangını hakkında konuştu

Giriş Tarihi: 27.03.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 10:49
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Putin yangını hakkında konuştu
Putin AVM yangını hakkında konuştu

Rusya Devlet Başkanı , Kemerovo'da 60'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği yangının nedenlerine ilişkin açıklama yaptı. Putin Kemerovo'da katıldığını toplantıda, "Neler oluyor... Bu askeri bir eylem değil veya madende beklenmedik bir patlama değil. İnsanlar dinlenmeye geldiler. Biz nüfustan bahsediyoruz ve ne yüzünden bu kadar insanı kaybediyoruz? Suç sayılacak ihmalkarlık yüzünden" diye uyardı.

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Putin yangını hakkında konuştu
Putin AVM yangını hakkında konuştu

Putin, Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin'e trajedinin yaşanmasına izin veren yetkili kişilerin eylemleri için gerekli hukuki değerlendirmenin yapılması talimatını vererek, "Para olmadan rapor alınamaz, parayla her türlü belgeyi imzalarlar" dedi.

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Putin yangını hakkında konuştu
Putin AVM yangını hakkında konuştu

Bastrıkin, yangın bölgesinin araştırılması sonucunda çok sayıda belgeye el konulduğunu ve bunların araştırılmaya başlandığını belirtti. Putin sabah saatlerinde Kemerovo'daki yangının meydana geldiği alışveriş merkezine gitti.

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Putin yangını hakkında konuştu
Putin AVM yangını hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Putin'e taziyelerini iletti. Başbakan Binali Yıldırım ise usya Başbakanı Dimitri Medvedev'e taziye mesajı gönderdi.

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Putin yangını hakkında konuştu
Putin AVM yangını hakkında konuştu

Rusya'nın Sibirya bölgesinin Kemerovo şehrinde bulunan Zimnyaya Vişnya isimli alışveriş merkezinde pazar günü öğle saatlerinde yangın çıktı.

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Putin yangını hakkında konuştu
Putin AVM yangını hakkında konuştu

Rusya Acil Durumlar Bakanı Vladimir Puçkov, yangınında yaşamını yitirenlerin sayısının 64'e yükseldiğini söyledi.

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Putin yangını hakkında konuştu
Putin AVM yangını hakkında konuştu

Yangın, dört katlı 'nin en üst katındaki sinema salonu ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda başladı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, gökyüzü de dumanla kaplandı.

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