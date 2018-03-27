Putin AVM yangını hakkında konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kemerovo'da 60'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği yangının nedenlerine ilişkin açıklama yaptı. Putin Kemerovo'da katıldığını toplantıda, "Neler oluyor... Bu askeri bir eylem değil veya madende beklenmedik bir patlama değil. İnsanlar dinlenmeye geldiler. Biz nüfustan bahsediyoruz ve ne yüzünden bu kadar insanı kaybediyoruz? Suç sayılacak ihmalkarlık yüzünden" diye uyardı.