Putin neyi ilan edecek? Rusya’da 9 Mayıs hazırlığı...

Rusya Savunma Bakanlığı, tören provasına 11 bin askerin, 131 adet modern askeri donanımın yanı sıra T-34-85 tanklarının katıldığını belirtti. Provaya Rus Hava Kuvvetleri, 77 uçak ve helikopterle katıldı. Batı basınında Rusya için tarihi bir öneme sahip 9 Mayıs'ta ya işgale son vereceği ya da tam bir savaş ilan edeceği iddiaları üzerine Zafer Günü, bu yıl ayrı bir önem kazandı.



