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Haberler Galeri Putin neyi ilan edecek? Rusya'da 9 Mayıs hazırlığı...
Giriş Tarihi: 08.05.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 15:42

Putin neyi ilan edecek? Rusya'da 9 Mayıs hazırlığı...

Rusya, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda, 9 Mayıs 1945'te Nazileri yenilgiye uğrattığı gün olan bilinen ve her yıl büyük askeri törenlerle kutlanan 'Zafer Günü' ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Tüm dünya Rusya Ukrayna savaşı devam ederken gerçeleşecek olan 'Zafer Günü' kutlamalarına kilitlendi. Peki Putin 9 Mayıs'ta neyi ilan edecek? İşte detaylar...

Putin neyi ilan edecek? Rusya’da 9 Mayıs hazırlığı...

Rusya'nın 9 Mayıs 1945 yılında Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi kutlayan Rus ordusu, bu yılki kutlamalar için Kızıl Meydan'daki hazırlıklar sürüyor. Dün gerçekleşen Rus Ordusu'nun birçok biriminin katıldığı tören provası, Rusya'nın askeri gücünün bir gösterisi oldu.

Putin neyi ilan edecek? Rusya’da 9 Mayıs hazırlığı...

Rusya Savunma Bakanlığı, tören provasına 11 bin askerin, 131 adet modern askeri donanımın yanı sıra T-34-85 tanklarının katıldığını belirtti. Provaya Rus Hava Kuvvetleri, 77 uçak ve helikopterle katıldı. Batı basınında Rusya için tarihi bir öneme sahip 9 Mayıs'ta ya işgale son vereceği ya da tam bir savaş ilan edeceği iddiaları üzerine Zafer Günü, bu yıl ayrı bir önem kazandı.

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Putin neyi ilan edecek? Rusya’da 9 Mayıs hazırlığı...

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 77. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen askeri geçit töreninin kostümlü provası Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda yapıldı" ifadelerini kullandı.

Putin neyi ilan edecek? Rusya’da 9 Mayıs hazırlığı...

KIYAMET UÇAĞI'DA YER ALDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Kıyamet Uçağı veya Uçan Kremlin' olarak adlandırılan Ilyushin II-80'de tören provasında yerini aldı. Ilyushin Il-80, bir nükleer savaş patlak verdiğinde Putin'in savaşı yönetmeye devam etmesine izin verecek acil durum stratejik ekipmanına sahip Rus yapımı bir uçak olarak biliniyor.

Putin neyi ilan edecek? Rusya’da 9 Mayıs hazırlığı...

9 MAYIS ZAFER GÜNÜ İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR...

Rusya Zafer gününe hazırlanırken Putin'in yapacağı konuşma da merak konusu oldu. Bazı iddialara göre; Rusya Devlet Başkanı Putin, 9 Mayıs'ta zafer ilan edecek ve savaşı bitirecek.

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