Giriş Tarihi: 08.05.2022 15:29
Güncelleme Tarihi: 08.05.2022
15:42
Putin neyi ilan edecek? Rusya'da 9 Mayıs hazırlığı...
Rusya, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda, 9 Mayıs 1945'te Nazileri yenilgiye uğrattığı gün olan bilinen ve her yıl büyük askeri törenlerle kutlanan 'Zafer Günü' ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Tüm dünya Rusya Ukrayna savaşı devam ederken gerçeleşecek olan 'Zafer Günü' kutlamalarına kilitlendi. Peki Putin 9 Mayıs'ta neyi ilan edecek? İşte detaylar...