Putin Türk kökenli savunma bakanıyla Vostok-2018'i izledi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı tatbikatların bu aşamasında "askerlerin saldırıyı geri püskürttükleri, birliklerin saldırıya geçişini düzenledikleri ve rakibin önemli birliklerine son darbeyi vurdukları" belirtildi.