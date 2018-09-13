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Putin Türk kökenli savunma bakanıyla Vostok-2018'i izledi

Giriş Tarihi: 13.09.2018 10:30 Güncelleme Tarihi: 13.09.2018 10:45
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Putin Türk kökenli savunma bakanıyla Vostok-2018'i izledi
Putin Türk kökenli savunma bakanıyla Vostok-2018'i izledi
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Putin Türk kökenli savunma bakanıyla Vostok-2018'i izledi
Putin Türk kökenli savunma bakanıyla Vostok-2018'i izledi

Rusya tarihinin en kapsamlı askeri tatbikatının ana aşaması sona erdi.

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Putin Türk kökenli savunma bakanıyla Vostok-2018'i izledi
Putin Türk kökenli savunma bakanıyla Vostok-2018'i izledi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı 'in de katıldığı tatbikatların bu aşamasında "askerlerin saldırıyı geri püskürttükleri, birliklerin saldırıya geçişini düzenledikleri ve rakibin önemli birliklerine son darbeyi vurdukları" belirtildi.

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Putin Türk kökenli savunma bakanıyla Vostok-2018'i izledi
Putin Türk kökenli savunma bakanıyla Vostok-2018'i izledi

Tatbikat esnasında Rusya savunma anlamında tüm hünerlerini gözler önüne serdi.

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Putin Türk kökenli savunma bakanıyla Vostok-2018'i izledi
Putin Türk kökenli savunma bakanıyla Vostok-2018'i izledi

Putin hemen yanında oturan Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu dikkatle izledi.

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Putin Türk kökenli savunma bakanıyla Vostok-2018'i izledi
Putin Türk kökenli savunma bakanıyla Vostok-2018'i izledi
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Putin Türk kökenli savunma bakanıyla Vostok-2018'i izledi
Putin Türk kökenli savunma bakanıyla Vostok-2018'i izledi

Şoygu Rusya'da Türk kökenli ilk savunma bakanı olma özelliğine sahip. Şoygu'nun babası Tuva Türkü annesi ise Rus.

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