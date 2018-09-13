Putin Türk kökenli savunma bakanıyla Vostok-2018'i izledi

Rusya tarihinin en kapsamlı askeri tatbikatının ana aşaması sona erdi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı tatbikatların bu aşamasında 'askerlerin saldırıyı geri püskürttükleri, birliklerin saldırıya geçişini düzenledikleri ve rakibin önemli birliklerine son darbeyi vurdukları' belirtildi. Tatbikat esnasında Rusya savunma anlamında tüm hünerlerini gözler önüne serdi. Putin hemen yanında oturan Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu dikkatle izledi. Şoygu Rusya'da Türk kökenli ilk savunma bakanı olma özelliğine sahip. Şoygu'nun babası Tuva Türkü annesi ise Rus.