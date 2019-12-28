Putin yeni silahı duyurdu: "Her yeri vurabilir"

Rusya devlet başkanı, yeni nesil nükleer silahlarının dünya üzerinde neredeyse her noktayı vurabileceğini söyleyerek, "Bugün yeni ve yakın tarihimizde eşi benzeri olmayan bir duruma sahibiz. Diğer ülkeler bizi yakalamaya çalışıyor. Tek bir ülke bile, kıtasal menzile sahip sesten hızlı silahlar bir yana dursun, sesten hızlı silahlara dahi sahip değil." dedi.