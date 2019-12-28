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Putin yeni silahı duyurdu: "Her yeri vurabilir"

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin yeni geliştirilen silahla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Putin, geliştirdikleri silahla dünyadaki her noktayı vurabileceklerini ifade etti. Kıtalararası balistik füzenin özellikleri de belli oldu.

Giriş Tarihi: 28.12.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 10:50
Putin yeni silahı duyurdu: Her yeri vurabilir

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ordu envanterine dahil edilen "Avangard" kıtalararası hipersonik füzenin kullanıma hazır hale geldiğini duyurdu.

Putin yeni silahı duyurdu: Her yeri vurabilir

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Avangard füze sisteminin kullanıma hazır hale getirildiğine dair bilgi verdi.

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Putin yeni silahı duyurdu: Her yeri vurabilir

Putin, geçen yıl martta Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, aralarında Avangard ve Sarmat füze sistemlerinin de bulunduğu pek çok yeni silahı "yenilmez" olarak nitelendirmişti.

Putin yeni silahı duyurdu: Her yeri vurabilir

Bu hafta Savunma Bakanlığının yıllık toplantısına katılan Putin, Avangard füze sisteminin ordu envanterine dahil edildiğini söylemişti.

Putin yeni silahı duyurdu: Her yeri vurabilir

AVANGARD FÜZE SİSTEMİ

Avangard kıtalararası füzesinin, düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmadığı ve ayrıca hava savunma sistemlerini kolaylıkla bertaraf edeceği savunuluyor.

Putin yeni silahı duyurdu: Her yeri vurabilir

Hipersonik başlığa sahip füzenin ses hızının 20 katına çıkabileceği, üstün manevra kabiliyetinin yanı sıra 9 kilometre yükseklikte uçabileceği belirtiliyor.

Putin yeni silahı duyurdu: Her yeri vurabilir

Rusya devlet başkanı, yeni nesil nükleer silahlarının dünya üzerinde neredeyse her noktayı vurabileceğini söyleyerek, "Bugün yeni ve yakın tarihimizde eşi benzeri olmayan bir duruma sahibiz. Diğer ülkeler bizi yakalamaya çalışıyor. Tek bir ülke bile, kıtasal menzile sahip sesten hızlı silahlar bir yana dursun, sesten hızlı silahlara dahi sahip değil." dedi.

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