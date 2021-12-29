Putin’den eşi benzeri görülmemiş hamle!

Ancak Rusya, halen bunun savaş için olmadığını altını çiziyor. Yapılan açıklamada 'askeri önlemlerin kesin anlamda savaş için olmak zorunda olmadığından' bahsedildi. Verilen bu kararın daha çok düşmanı eylemlerinden vazgeçirmek için olduğu söylendi.