Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Putin'den eşi benzeri görülmemiş hamle!
Giriş Tarihi: 29.12.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 11:50

Putin'den eşi benzeri görülmemiş hamle!

Rusya, 2021'in son günlerinde eşi benzeri görülmemiş bir hamle yaptı. Donanma, görünmez olarak nitelendirilen Zirkon hipersonik füzelerini Akdeniz'e indirmeye başladı. Sesten 8 kat daha hızlı olan füzeler Akdeniz'i bloke edebilecek güçte.

Putin’den eşi benzeri görülmemiş hamle!

Rusya, Ukrayna ile yaşadığı çatışmaların yanı sıra uzun zamandır hipersonik füze geliştirmesiyle de gündemde. Rus basın sitelerinden alınan haberlere göre Putin, senenin son günlerinde eşi benzeri görülmemiş bir askeri hamleye hazırlandı.

Putin’den eşi benzeri görülmemiş hamle!

Bu hamle yıl bitmeden Zirkon hipersonik füzelerini Akdeniz'e indirmek. Söz konusu füzeler Mart 2018'de üretilen 'görünmez' silahlardan biri. Füzelerin 400 kiloluk bir savaş başlığı var ve maksimum menzili yaklaşık 1000 kilometre.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Putin’den eşi benzeri görülmemiş hamle!

Zirkon ses hızının 8 katına kadar çıkabiliyor. Rus medyası bu hipersonik füzeleri hiçbir savunma sisteminin durdurumayacağını iddia ediyor. Zirkon füzelerinin tüm Akdeniz'i bloke edebileceği düşünülüyor.

Putin’den eşi benzeri görülmemiş hamle!

Devlet Savunması Komitesi Başkanı Andrei Kartapolov, hipersonik Zirkon füzeleriyle donatılmış Rus gemilerinin Suriye'deki Tartus limanında demirlenebileceğini belirtti. Bir Youtube kanalına konuşan Kartapolov, "Akdenizde üslerimiz var. Tarsus'ta da füze sistemleri var" dedi.

Putin’den eşi benzeri görülmemiş hamle!

Ancak Rusya, halen bunun savaş için olmadığını altını çiziyor. Yapılan açıklamada 'askeri önlemlerin kesin anlamda savaş için olmak zorunda olmadığından' bahsedildi. Verilen bu kararın daha çok düşmanı eylemlerinden vazgeçirmek için olduğu söylendi.

SON DAKİKA