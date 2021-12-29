Giriş Tarihi: 29.12.2021
11:50 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
11:50
Putin'den eşi benzeri görülmemiş hamle!
Rusya, 2021'in son günlerinde eşi benzeri görülmemiş bir hamle yaptı. Donanma, görünmez olarak nitelendirilen Zirkon hipersonik füzelerini Akdeniz'e indirmeye başladı. Sesten 8 kat daha hızlı olan füzeler Akdeniz'i bloke edebilecek güçte.
Rusya, Ukrayna ile yaşadığı çatışmaların yanı sıra uzun zamandır hipersonik füze geliştirmesiyle de gündemde. Rus basın sitelerinden alınan haberlere göre Putin, senenin son günlerinde eşi benzeri görülmemiş bir askeri hamleye hazırlandı.
Bu hamle yıl bitmeden Zirkon hipersonik füzelerini
Akdeniz'e indirmek. Söz konusu füzeler Mart 2018'de üretilen 'görünmez' silahlardan biri. Füzelerin 400 kiloluk bir savaş başlığı var ve maksimum menzili yaklaşık 1000 kilometre.
Zirkon ses hızının 8 katına kadar çıkabiliyor. Rus medyası bu hipersonik füzeleri hiçbir savunma sisteminin durdurumayacağını iddia ediyor. Zirkon füzelerinin tüm
Akdeniz'i bloke edebileceği düşünülüyor.
Devlet Savunması Komitesi Başkanı Andrei Kartapolov, hipersonik Zirkon füzeleriyle donatılmış Rus gemilerinin Suriye'deki Tartus limanında demirlenebileceğini belirtti. Bir Youtube kanalına konuşan Kartapolov, "Akdenizde üslerimiz var. Tarsus'ta da füze sistemleri var" dedi.
Ancak
Rusya, halen bunun savaş için olmadığını altını çiziyor. Yapılan açıklamada 'askeri önlemlerin kesin anlamda savaş için olmak zorunda olmadığından' bahsedildi. Verilen bu kararın daha çok düşmanı eylemlerinden vazgeçirmek için olduğu söylendi.