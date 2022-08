Giriş Tarihi: 22.08.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 09:43

Putin'in akıl hocasının kızının kurban gittiği korkunç suikastı bakın kim üstlendi! Manifesto Rusya'yı ayağa kaldıracak

Rusya lideri Putin'in akıl hocası olarak bilinen Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugin'in korkunç bir suikasta kurban gitmesi iki gündür dünyanın gündemini oldukça meşgul ediyor. Olayın ayrıntıları ortaya çıkarken, eski vekil İlya Ponomarev suikastı Ulusal Cumhuriyet Ordusu'nun üstlendiğini iddia etti. Ordu'nun maifestolarında "İktidardan vazgeçmeyenler bizim tarafımızdan yok edilecek" denildiği iddia edildi.