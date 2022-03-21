Giriş Tarihi: 21.03.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 11:09

Putin'in katıldığı kutlamada herkesin gözü o afişe takıldı! Gizemli Z sembolü sloganı böyle değiştirdi

Haftalardır devam eden Rusya Ukrayna savaşı, çatışma sahasından gelen acı dolu görüntülerle devam ediyor. Öte yandan henüz daha savaş başlamamışken Rus askeri birliklerin araçlarının üzerinde olan Z sembolü ile ilgili ortaya yüzlerce spekülasyon atılmış, ancak daha sonra Z harfinin 'zafer' anlamına geldiği açıklanmıştı. Ancak Z harfi, bu kadar popüler olmasından sonra Rusya'da savaş yanlıların destek sloganı haline geldi. Sembolle ilgili bir adım daha atıldı. Geçtiğimiz günlerde Kırım'ın ilhakı nedeniyle bir kutlamaya katılan Rusya lideri Putin'in arkasındaki 'Nazizmin olmadığı bir dünya için' sloganının Kiril alfabesiyle yazılış şeklinde Z harfiyle ilgili bir güncelleme yapıldığı dünyanın gözünden kaçmadı.