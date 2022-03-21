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Haberler Galeri Putin'in katıldığı kutlamada herkesin gözü o afişe takıldı! Gizemli Z sembolü sloganı böyle değiştirdi
Giriş Tarihi: 21.03.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 11:09

Putin'in katıldığı kutlamada herkesin gözü o afişe takıldı! Gizemli Z sembolü sloganı böyle değiştirdi

Haftalardır devam eden Rusya Ukrayna savaşı, çatışma sahasından gelen acı dolu görüntülerle devam ediyor. Öte yandan henüz daha savaş başlamamışken Rus askeri birliklerin araçlarının üzerinde olan Z sembolü ile ilgili ortaya yüzlerce spekülasyon atılmış, ancak daha sonra Z harfinin 'zafer' anlamına geldiği açıklanmıştı. Ancak Z harfi, bu kadar popüler olmasından sonra Rusya'da savaş yanlıların destek sloganı haline geldi. Sembolle ilgili bir adım daha atıldı. Geçtiğimiz günlerde Kırım'ın ilhakı nedeniyle bir kutlamaya katılan Rusya lideri Putin'in arkasındaki 'Nazizmin olmadığı bir dünya için' sloganının Kiril alfabesiyle yazılış şeklinde Z harfiyle ilgili bir güncelleme yapıldığı dünyanın gözünden kaçmadı.

Putin’in katıldığı kutlamada herkesin gözü o afişe takıldı! Gizemli Z sembolü sloganı böyle değiştirdi

Rusya Ukrayna savaşı neredeyse 1 aydır devam ediyor. Gelen son dakika haberlerine göre ise gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev bombalandı. Öte yandan müzakerelerden henüz net bir sonuç alınmış değil.

Putin’in katıldığı kutlamada herkesin gözü o afişe takıldı! Gizemli Z sembolü sloganı böyle değiştirdi

Henüz savaş başlamadan önce Rus birliklerin askeri teçhizatlarının ve tanklarının üzerindeki Z işaret oldukça dikkat çekmiş, hakkında çeşitli iddialar ortaya çıkmıştı.

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Putin’in katıldığı kutlamada herkesin gözü o afişe takıldı! Gizemli Z sembolü sloganı böyle değiştirdi

Her ne kadar Z harfinin sebebi açıklanmış olsa da bu harf zamanla Rusya'da bir sembole dönüştü. Rusya'da savaş yanlısı tarafların kullandığı sembol artık ülkede çantalardan kazaklara kadar pek çok üründe de kullanılıyor.

Putin’in katıldığı kutlamada herkesin gözü o afişe takıldı! Gizemli Z sembolü sloganı böyle değiştirdi

Cuma günü, Rusya'nın Kırım ilhakının kutlanması nedeniyle Rusya lideri Putin, Luzhniki stadyumunda bir konsere katıldı. Bu aralar sık sık kullanılan 'Nazizmin olmadığı bir dünya için' yazan sloganın Kiril alfabesinde karşılığı olan '3а мир без нацисма' ifadelerindeki '3' harfinin yerini 'Z' aldı. Putin'in sloganın yeni halinin olduğu bir podyumun önünde bayrak sallayan bir kalabalığa doğru yürüdüğü görüldü.

Putin’in katıldığı kutlamada herkesin gözü o afişe takıldı! Gizemli Z sembolü sloganı böyle değiştirdi

CNN, savaşı desteklemeyen Ruslar için Z sembolünün gölgesinde yaşamın giderek acımasız bir hale geldiğinden bahsetti. Savaş karşıtı aktivist Olga Misik de bunlardan biri. Misik'in kapısına geçtiğimiz günlerde sprey boyayla çizilmiş bir Z olduğu ve 'Anavatanı satma' yazsının yazıldığı görüldü.

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