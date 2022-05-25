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Haberler Galeri Putin'in kızı vampir yüz germe tedavisi yaptırdı! Fiyatı dudak uçuklatıyor; taraflardan 'DNA tepkisi' geldi
Giriş Tarihi: 25.05.2022 15:30 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 15:30

Putin'in kızı vampir yüz germe tedavisi yaptırdı! Fiyatı dudak uçuklatıyor; taraflardan 'DNA tepkisi' geldi

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle dünya gündemini oldukça meşgul eden Rusya lideri Putin'in kızlarından olan Katerina Tikhonova'nın Almanya'da vampir yüz germe tedavisi gördüğü iddia edildi. Sosyal medyayı oldukça karıştıran bu durumda bazı yetkililer DNA bırakmamak için tuvaletini bile yanında taşıyan Putin'in kızının genlerini bu kadar rahat bırakmasına tepki gösterdi.

Putin’in kızı vampir yüz germe tedavisi yaptırdı! Fiyatı dudak uçuklatıyor; taraflardan ’DNA tepkisi’ geldi

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırımların hedefinde olan Rua Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırımların hedefinde olan Rusya lideri Vladimir Putin'in kızları gündemi oldukça meşgul ediyor.

Putin’in kızı vampir yüz germe tedavisi yaptırdı! Fiyatı dudak uçuklatıyor; taraflardan ’DNA tepkisi’ geldi

Daily Mail'de yer alan habere göre Putin'in kızı olan 35 yaşındaki Katerina Tikhonova Kim Kardashain'ın da sıklıkla tercih ettiği Almanya Münih'teki bir güzellik merkezine gitti.

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Putin’in kızı vampir yüz germe tedavisi yaptırdı! Fiyatı dudak uçuklatıyor; taraflardan ’DNA tepkisi’ geldi

Tikhonova'nın burada 'Vampir yüz germe' tedavisi yaptırdığı iddia edildi. Haberde yer alan bilgilere göre Putin'in kızının yüzüne kendi kanı işlenmiş bir halde tekrardan enjekte edildi.

Putin’in kızı vampir yüz germe tedavisi yaptırdı! Fiyatı dudak uçuklatıyor; taraflardan ’DNA tepkisi’ geldi

Bu işlemin maliyeti ise seans başında 4.310 sterlin (yaklaşık 88 bin lira).

Putin’in kızı vampir yüz germe tedavisi yaptırdı! Fiyatı dudak uçuklatıyor; taraflardan ’DNA tepkisi’ geldi

Bunun dışında Tikhonova'nın botoks yaptırdığı, alnındaki ve dudaklarındaki çizgilerin de düzeltildiği söylendi. Habere yorum yapan kullanıcılar "Babası gibi o da ölümsüz olmak istiyor" ifadelerine yer verdi.

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