Giriş Tarihi: 25.05.2022 15:30
Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
15:30
Putin'in kızı vampir yüz germe tedavisi yaptırdı! Fiyatı dudak uçuklatıyor; taraflardan 'DNA tepkisi' geldi
Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle dünya gündemini oldukça meşgul eden Rusya lideri Putin'in kızlarından olan Katerina Tikhonova'nın Almanya'da vampir yüz germe tedavisi gördüğü iddia edildi. Sosyal medyayı oldukça karıştıran bu durumda bazı yetkililer DNA bırakmamak için tuvaletini bile yanında taşıyan Putin'in kızının genlerini bu kadar rahat bırakmasına tepki gösterdi.