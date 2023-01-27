Rasmus Paludan’dan iğrenç provokasyon! ’Korkuyorum’ demişti: Kurşun geçirmez yelek ve kaskla geldi: Yine Kur’an-ı Kerim yaktı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasına izin verilen hatta bunun için polis koruması alan İslam düşmanı Rasmus Paludan yine aynı şeyi yaptı. Rasmus Paludan bu kez Danimarka'da, 20 Danimarka polisinin koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.