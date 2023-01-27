Giriş Tarihi: 27.01.2023 16:28
Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
16:57
Rasmus Paludan'dan iğrenç provokasyon! 'Korkuyorum' demişti: Kurşun geçirmez yelek ve kaskla geldi: Yine Kur'an-ı Kerim yaktı
İslam düşmanı Rasmus Paludan, skandal üstüne skandal eylemlerde bulunmaya devam ediyor. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından verdiği bir röportajda 'Korkuyorum' demişti. Pişman mısın sorusunaysa küstah yanıtlar veren Paludan Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı. Paludan Danimarka'da alçak eylemini sürdürdü. 20 polis eşliğinde kurşun geçirmez kask ve yelek giyerek Kur'an-ı Kerim yaktı.