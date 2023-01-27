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Giriş Tarihi: 27.01.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 16:57

Rasmus Paludan'dan iğrenç provokasyon! 'Korkuyorum' demişti: Kurşun geçirmez yelek ve kaskla geldi: Yine Kur'an-ı Kerim yaktı

İslam düşmanı Rasmus Paludan, skandal üstüne skandal eylemlerde bulunmaya devam ediyor. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından verdiği bir röportajda 'Korkuyorum' demişti. Pişman mısın sorusunaysa küstah yanıtlar veren Paludan Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı. Paludan Danimarka'da alçak eylemini sürdürdü. 20 polis eşliğinde kurşun geçirmez kask ve yelek giyerek Kur'an-ı Kerim yaktı.

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Rasmus Paludan’dan iğrenç provokasyon! ’Korkuyorum’ demişti: Kurşun geçirmez yelek ve kaskla geldi: Yine Kur’an-ı Kerim yaktı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasına izin verilen hatta bunun için polis koruması alan İslam düşmanı Rasmus Paludan yine aynı şeyi yaptı. Rasmus Paludan bu kez Danimarka'da, 20 Danimarka polisinin koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Rasmus Paludan’dan iğrenç provokasyon! ’Korkuyorum’ demişti: Kurşun geçirmez yelek ve kaskla geldi: Yine Kur’an-ı Kerim yaktı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakması büyük tepkilere yol açan Rasmus Paludan durmuyor. Bugün üç farklı lokasyonda Kur'an-ı Kerim yakacağını söyleyen Paludan'a Danimarka makamlarının izin vermesinin ardından Türkiye harekete geçmiş, Danimarka'nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmıştı.

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Rasmus Paludan’dan iğrenç provokasyon! ’Korkuyorum’ demişti: Kurşun geçirmez yelek ve kaskla geldi: Yine Kur’an-ı Kerim yaktı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Büyükelçi'ye, Türkiye'nin, açıkça nefret suçu niteliğindeki Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren provokatif eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığı belirtilmişti.

Rasmus Paludan’dan iğrenç provokasyon! ’Korkuyorum’ demişti: Kurşun geçirmez yelek ve kaskla geldi: Yine Kur’an-ı Kerim yaktı

Büyükelçi'ye Danimarka'nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletilirken, söz konusu eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulanmıştı.

Rasmus Paludan’dan iğrenç provokasyon! ’Korkuyorum’ demişti: Kurşun geçirmez yelek ve kaskla geldi: Yine Kur’an-ı Kerim yaktı

KURŞUN GEÇİRMEZ YELEK VE KASK GİYİNDİ

Tüm itirazlara rağmen Rasmus Paludan yine Kur'an-ı Kerim yaktı. Paludan, Cuma vakti 20 Danimarka polisi eşliğinde kurşun geçirmez yelek ve kask giyinerek Kur'an-ı Kerim yaktı. İsveç'in Expressen gazetesinde yer alan haberde, Paludan'ın Kopenhag'ın popüler bölgelerinden Norrebro'ya gittiğinde birkaç büyük polis otobüsü ve yaklaşık 50 polis memuru bulunuyordu.

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