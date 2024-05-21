Giriş Tarihi: 21.05.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
12:08
Refah katliamına ABD'den onay! Washington Post yazdı: Biden bu plana karşı çıkmayacak
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde katliam yapan İsrail, masum siviller için tek 'güvenilir liman' olarak gösterilen Refah kentine de saldırılar düzenlemeye başlamıştı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta yayınlanan bir yazıda, İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırılar için ABD'den onay aldığı ifade edildi. Yazıda, ABD ve İsrail'in "kapsamlı değil sınırlı kara saldırısı" için anlaştığı ve Biden'ın bu plana karşı çıkmayacağı ifade edildi.