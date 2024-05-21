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Haberler Galeri Refah katliamına ABD'den onay! Washington Post yazdı: Biden bu plana karşı çıkmayacak
Giriş Tarihi: 21.05.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 12:08

Refah katliamına ABD'den onay! Washington Post yazdı: Biden bu plana karşı çıkmayacak

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde katliam yapan İsrail, masum siviller için tek 'güvenilir liman' olarak gösterilen Refah kentine de saldırılar düzenlemeye başlamıştı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta yayınlanan bir yazıda, İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırılar için ABD'den onay aldığı ifade edildi. Yazıda, ABD ve İsrail'in "kapsamlı değil sınırlı kara saldırısı" için anlaştığı ve Biden'ın bu plana karşı çıkmayacağı ifade edildi.

AA
Refah katliamına ABD’den onay! Washington Post yazdı: Biden bu plana karşı çıkmayacak

İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırılarla ilgili Washington Post'ta dikkat çeken bir makale yayımlandı. İsrail ile ABD'nin "Refah'a sınırlı saldırı" saldırı için anlaştığı iddia edilen yazıda, ABD Başkanı Joe Biden bu plana karşı çıkmayacağı belirtildi.

Refah katliamına ABD’den onay! Washington Post yazdı: Biden bu plana karşı çıkmayacak

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. Bugüne kadar düzenlenen saldırılarda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 35 bine yakın masum ve savunmasız sivil katledildi. Hastaneler, binalar kullanılamaz hale geldi.

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Refah katliamına ABD’den onay! Washington Post yazdı: Biden bu plana karşı çıkmayacak

Katil İsrail, Gazze'nin ardından siviller için "güvenilir liman" olarak gösterilen Refah'ı de hedef aldı. Bölgeye havadan ve karadan saldırılar düzenleyen İsrail, burada da masum sivillerin ölümüne neden oldu.

Refah katliamına ABD’den onay! Washington Post yazdı: Biden bu plana karşı çıkmayacak

ABD ONAYLI REFAH KATLİAMI

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta yayınlanan bir yazıda, İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırılar için ABD'den onay aldığı ifade edildi. David Ignatius'un kaleme aldığı yazıda, İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirerek kara saldırısına başladığı Refah konusunda yeni bir kararda Amerikalı ve İsrailli yetkililerin fikir birliğine vardığı iddia edildi.

Refah katliamına ABD’den onay! Washington Post yazdı: Biden bu plana karşı çıkmayacak

"BIDEN KARŞI ÇIKMAYACAK"

ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun Refah'a kara saldırısının Gazze'deki insani felaketleri derinleştireceği uyarıları yöneltilen İsrail'in planladığı "kapsamlı kara saldırısından" vazgeçtiği belirtildi.

Amerikalı yetkililerin "daha az sivil zayiata yol açacağını düşündüğü daha sınırlı bir saldırı planı" konusunda İsrail ile anlaşmaya varıldığı iddia edilen yazıda, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu plana "karşı çıkmayacağı" savunuldu.

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