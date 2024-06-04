Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi SABAH’a konuştu: Sokaktaki sivilleri drone ile öldürüyorlar

Sokakların üzerinde dronelar uçuyor ve o an sokakta bulunan kişilere ateş açıyor. Vatandaşlarımızın çoğu Refah'taki bu katliamdan kaçıyor. Refah'ın doğu bölgesinde hava saldırılarından ve tank bombalamalarından dolayı yok olan birçok ev var. Birçok ölü ve yaralı var." dedi.