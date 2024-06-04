Giriş Tarihi: 04.06.2024 06:11
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
07:26
Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi SABAH'a konuştu: Sokaktaki sivilleri drone ile öldürüyorlar
7 Ekim'den bu yana Gazze'de büyük bir soykırıma imza atan siyonist İsrail vahşetin dozajını her geçen gün artırıyor. Milyonlarca Gazzeli masuma bir devlet terörü uygulayan İsrail, son olarak 'Güvenli Bölge' olarak nitelediği Rafah'taki çadır kentte kalanların üzerine bombalar yağdırdı. SABAH, Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi'ye ulaştı ve bölgedeki son durumu en yetkili ağızdan Türk kamuoyu için dinledi. Başkan Sufi, "Sokakların üzerinde dronelar uçuyor ve o an sokakta bulunan kişilere ateş açıyor. Tıbbi malzeme, yemek ve su eksikliği problemleri yaşıyoruz. Şehirdeki hastanelerimiz kapatıldı. Burada durum çok kötü, insanlarımız bütün dünyanın gözleri önünde öldürülüyor." ifadelerini kullandı.