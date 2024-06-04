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Haberler Galeri Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi SABAH'a konuştu: Sokaktaki sivilleri drone ile öldürüyorlar
Giriş Tarihi: 04.06.2024 06:11 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 07:26

Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi SABAH'a konuştu: Sokaktaki sivilleri drone ile öldürüyorlar

7 Ekim'den bu yana Gazze'de büyük bir soykırıma imza atan siyonist İsrail vahşetin dozajını her geçen gün artırıyor. Milyonlarca Gazzeli masuma bir devlet terörü uygulayan İsrail, son olarak 'Güvenli Bölge' olarak nitelediği Rafah'taki çadır kentte kalanların üzerine bombalar yağdırdı. SABAH, Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi'ye ulaştı ve bölgedeki son durumu en yetkili ağızdan Türk kamuoyu için dinledi. Başkan Sufi, "Sokakların üzerinde dronelar uçuyor ve o an sokakta bulunan kişilere ateş açıyor. Tıbbi malzeme, yemek ve su eksikliği problemleri yaşıyoruz. Şehirdeki hastanelerimiz kapatıldı. Burada durum çok kötü, insanlarımız bütün dünyanın gözleri önünde öldürülüyor." ifadelerini kullandı.

HARUN SEKMEN
Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi SABAH’a konuştu: Sokaktaki sivilleri drone ile öldürüyorlar

Dünyanın gözü önünde Gazze'deki bir avuç Müslüman'ı yok etmeye çalışan siyonist İsrail yönetimi, zalimlikte sınır tanımıyor. Siyonist paradigmanın sapkın öğretilerini baz alan vahşiler ordusu, masumları katletmekten bir an bile çekinmiyor.

Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi SABAH’a konuştu: Sokaktaki sivilleri drone ile öldürüyorlar

Güvenli bölge dedikleri lokasyonları da ateş altına alan İsrail, kundaktaki bebekleri acımasızca katlediyor. Son olarak Refah kentini ölüm ablukasına alan İsrail, sistematik bir soykırım uyguluyor.

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Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi SABAH’a konuştu: Sokaktaki sivilleri drone ile öldürüyorlar

SABAH, Refah kentinin belediye başkanı Ahmed Es Sufi'ye ulaştı ve en yetkili isimden son durum hakkında bilgi aldı.

Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi SABAH’a konuştu: Sokaktaki sivilleri drone ile öldürüyorlar

HER AN ATEŞ ALTINDAYIZ

Refah'ın İsrail ordusu tarafından ablukaya alındığını kaydeden Başkan Es Sufi, "Refah bölgesinin karadan işgalinin 24.günü (röportajın yapıldığı gün itibariyle) İsrail ordusu 'Philadelphia koridoru' nun ortasına ulaştı ve şehirdeki bütün yüksek binaları bombaladı.

Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi SABAH’a konuştu: Sokaktaki sivilleri drone ile öldürüyorlar

Sokakların üzerinde dronelar uçuyor ve o an sokakta bulunan kişilere ateş açıyor. Vatandaşlarımızın çoğu Refah'taki bu katliamdan kaçıyor. Refah'ın doğu bölgesinde hava saldırılarından ve tank bombalamalarından dolayı yok olan birçok ev var. Birçok ölü ve yaralı var." dedi.

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