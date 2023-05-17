Resimde kaç tane at var? Ressamla bilim insanları birbirine girdi!

Bev Doolitte'nin bir grup atın yer aldığı resmi bir süre önce sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Resimdeki kahverengi ve beyaz renklere sahip atlar, karlı kayalıklardan oluşan arka planla karışarak optik illüzyon oluşturuyor. Bev Doolitte'ye göre resimde 5 tane at var, bir grup araştırmacı ise 5 değil 7 at olduğunu söylüyor.