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Giriş Tarihi: 17.05.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 11:54

Resimde kaç tane at var? Ressamla bilim insanları birbirine girdi!

Optik illüzyonlar ilgi çekicidir ve internette yeni akımlara neden olabiliyorlar. Geçmişte bunun örneğini birçok kez görmüştük. Yakın tarihte bir dağın tepesinde atların resmi oldukça konuşulmuştu. Bu resim bir kere daha gündeme geldi. Kaç tane at olduğu konusu ressamla, bir grup bilim insan arasında tartışmaya neden oldu. Peki resimde gerçekten kaç tane var? Siz kaçını görüyorsunuz?

Resimde kaç tane at var? Ressamla bilim insanları birbirine girdi!

Bev Doolitte'nin bir grup atın yer aldığı resmi bir süre önce sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Resimdeki kahverengi ve beyaz renklere sahip atlar, karlı kayalıklardan oluşan arka planla karışarak optik illüzyon oluşturuyor. Bev Doolitte'ye göre resimde 5 tane at var, bir grup araştırmacı ise 5 değil 7 at olduğunu söylüyor.

Resimde kaç tane at var? Ressamla bilim insanları birbirine girdi!

Resmi inceleyen araştırmacılara göre resim içinde ekstra olarak at başı ve arka kısmı yer alıyor, bu yüzden de 7 tane bulunuyor. Bu durum sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar resimde 5 at, bazıları ise 7 at gördüğünü belirtti.

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Resimde kaç tane at var? Ressamla bilim insanları birbirine girdi!

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Resimde kaç tane at var? Ressamla bilim insanları birbirine girdi!

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Resimde kaç tane at var? Ressamla bilim insanları birbirine girdi!

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