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Rezalet ortaya çıktı! İkinci dalganın ardından skandalı...

Son dakika gelen bilgilere göre, Nisan ayında salgını kontrol altına alan 'da, Haziran ayı başında yeni corona virüs vakalarının tespit edilmesinin ardından yapılan incelemede, ikinci dalganın sebebinin bir skandalı olduğu ortaya çıktı. İşte gelen son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 03.07.2020 08:56 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 09:01
Rezalet ortaya çıktı! İkinci dalganın ardından cinsel ilişki skandalı...

Son dakika haber: Dünya corona virüsün henüz ilk aşamasını kontrol altına alamamışken, bazı ülkeler ikinci dalgayla boğuşmaya başladı. Bu ülkelerden biri de .

Rezalet ortaya çıktı! İkinci dalganın ardından cinsel ilişki skandalı...

'nın Melbourne kentindeki yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarındaki artışın sürmesi üzerine virüsün yoğun olarak görüldüğü semtlerde yaklaşık bir ay sürecek geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı başladı.

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Rezalet ortaya çıktı! İkinci dalganın ardından cinsel ilişki skandalı...

Ülkenin en kalabalık ikinci eyaleti olan Victoria eyalet hükümeti tarafından hazırlanan ve bugünden itibaren yürürlüğe giren Covid-19 yasakları uyarınca Melbourne'de posta kodlarıyla "sıcak bölgeler" tanımlandı.

Rezalet ortaya çıktı! İkinci dalganın ardından cinsel ilişki skandalı...

Bu semtlerde "egzersiz ve tedaviye gitmek, okula veya işe gitmek, yakınlarının bakımıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmek, yiyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri satın almak" dışında evden çıkılması yasaklandı.

Rezalet ortaya çıktı! İkinci dalganın ardından cinsel ilişki skandalı...

Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı semtleri kapsayan, 29 Temmuz'a kadar sürecek yeni kurallar çerçevesinde belirlenen sebepler dışında evden çıkanlara, cadde ve sokaklarda denetimlere başlayan polisler tarafından para cezası kesilecek.

Rezalet ortaya çıktı! İkinci dalganın ardından cinsel ilişki skandalı...

Ülkenin en kalabalık ikinci eyaleti olan Victoria'da bugün 66 yeni corona virüs vakası bildirildi. Dün ise 77 yeni vaka bildirilmişti.

Rezalet ortaya çıktı! İkinci dalganın ardından cinsel ilişki skandalı...

Victoria Eyalet Sağlık Müsteşarı Brett Sutton, bu vakalardan çoğunluğunun "sıcak bölgeler" olarak belirlenen semtlerde kaydedildiğini söyledi.

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