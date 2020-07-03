HaberlerGaleriRezalet ortaya çıktı! İkinci dalganın ardından cinsel ilişki skandalı...
Rezalet ortaya çıktı! İkinci dalganın ardından cinsel ilişki skandalı...
Son dakika gelen bilgilere göre, Nisan ayında salgını kontrol altına alan Avustralya'da, Haziran ayı başında yeni corona virüs vakalarının tespit edilmesinin ardından yapılan incelemede, ikinci dalganın sebebinin bir cinsel ilişki skandalı olduğu ortaya çıktı. İşte gelen son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 03.07.2020
08:56
Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
09:01
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