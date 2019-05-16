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  • Rihanna'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! İşte Rihanna'nın ilginç özellikleri...

'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! İşte Rihanna'nın ilginç özellikleri...

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı , sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ile gündemde! Rihanna yeğeni Majesty'nin objektifine poz verdiği sırada arkadında yer alan görüntü hayranlarının dikkatini çekti. İşte o görüntüler ve 260 milyon dolarlık servete sahip olan 31 yaşındaki yıldız Rihanna'nın ilginç özellikleri...

Giriş Tarihi: 16.05.2019 11:41 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 11:52
Rihanna'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! İşte Rihanna'nın ilginç özellikleri...

Barbadoslu şarkıcı , Instagram'dan paylaştığı video ile gündeme geldi.

Rihanna'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! İşte Rihanna'nın ilginç özellikleri...

, yeğeni Majesty'nin objektifine poz verdi. Yıldız şarkıcının hayranlarının dikkatini arkadaki alışveriş torbası çekti.

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Rihanna'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! İşte Rihanna'nın ilginç özellikleri...

260 milyon dolarlık servete sahip olan 31 yaşındaki yıldız, alışverişe giderken poşet kullanmak yerine 0.65 cent'lik doğa dostu bir torba kullanıyor.

Rihanna'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! İşte Rihanna'nın ilginç özellikleri...

'nın ilginç özellikleri...

Rihanna'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! İşte Rihanna'nın ilginç özellikleri...

, küçük bir kızken bir arkadaşının evinde şeytan çıkarma ayinine şahit oldu ve o günden beri hayaletler en büyük korkusu!

Rihanna'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! İşte Rihanna'nın ilginç özellikleri...

Hatta Blues Brothers'dan John Belushi'nin aşırı dozdan hayatını kaybettiği Chateau Marmont Hotel, Belushi'nin hayaletiyle karşılaşacağını düşünen için yıllardır gidilmemesi gereken yerlerin başında geliyor!

Rihanna'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! İşte Rihanna'nın ilginç özellikleri...

Tam bir abur cubur delisi!

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