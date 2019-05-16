Rihanna'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! İşte Rihanna'nın ilginç özellikleri...
Rihanna'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! İşte Rihanna'nın ilginç özellikleri...
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ile gündemde! Rihanna yeğeni Majesty'nin objektifine poz verdiği sırada arkadında yer alan görüntü hayranlarının dikkatini çekti. İşte o görüntüler ve 260 milyon dolarlık servete sahip olan 31 yaşındaki yıldız Rihanna'nın ilginç özellikleri...
Giriş Tarihi: 16.05.2019
11:41
Güncelleme Tarihi: 16.05.2019
11:52