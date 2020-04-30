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tuhaf deniz canlıları yakalayarak fenomen oldu!

fenomen oldu! 'da Murmansk şehrinde yaşayan, Roman Fedortsov denizin derinliklerinden daha önce görmediğiniz, aslında hayal bile edemeyeceğiniz canlıları paylaşıyor. Bu paylaşımlarına ise dünyadan yüzbinlerce takipçisi büyük ilgi gösteriyor. Kimileri gerçekten uzaydan çıkmış gibi olan bu canlıları görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Rus balıkçı son paylaşımlarından birinde balığın fotorğafının altına "Bir daha denize giremeyeceğim!" yazdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 11:43
Rus balıkçı tuhaf deniz canlıları yakalayarak fenomen oldu!

39 yaşındaki Roman Fedortsov, yaşamının büyük bir bölümünü balıkçı teknelerinde geçirdi.

Rus balıkçı tuhaf deniz canlıları yakalayarak fenomen oldu!

Deniz hayatı ile yakından ilgili olan Roman Fedortsov, bugüne dek keşfettiği ilginç deniz canlılarının görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşıyor.

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Rus balıkçı tuhaf deniz canlıları yakalayarak fenomen oldu!

Roman Fedortsov'un paylaşımları arasında dev dişli ve gözlü balıklar, damla formunda canlılar ve daha birçok farklı tür bulunuyor.

Rus balıkçı tuhaf deniz canlıları yakalayarak fenomen oldu!

Bazı deniz canlıları bu dünyaya ait değilmiş izlenimi veriyor.

Rus balıkçı tuhaf deniz canlıları yakalayarak fenomen oldu!

'nın Murmansk kentinde yaşayan Roman Fedortsov, birçoğu hayali kahramanlara benzeyen deniz canlıları için eğlenceli yorumlarda da bulunuyor.

Rus balıkçı tuhaf deniz canlıları yakalayarak fenomen oldu!

Fedortsov paylaşımlarından birinde mantara benzeyen turuncu bir canlı için, animasyon komedi dizisi South Park'ta geçen, "Aman tanrım. Kenny'i öldürdüler!" sözlerine atıfta bulundu.

Rus balıkçı tuhaf deniz canlıları yakalayarak fenomen oldu!

Eğlenceli yazıların yanı sıra bilgilendirici notlar da yazan Fedortsov, deniz anemonu canlısının yer aldığı bir başka paylaşımda ise Fedortsov, "Deniz anemonları yırtıcı omurgasız canlılardır. İskeleti yoktur." yazıyor.

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