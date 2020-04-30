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Rus balıkçı tuhaf deniz canlıları yakalayarak fenomen oldu!
Rus balıkçı fenomen oldu! Rusya'da Murmansk şehrinde yaşayan, Roman Fedortsov denizin derinliklerinden daha önce görmediğiniz, aslında hayal bile edemeyeceğiniz canlıları paylaşıyor. Bu paylaşımlarına ise dünyadan yüzbinlerce takipçisi büyük ilgi gösteriyor. Kimileri gerçekten uzaydan çıkmış gibi olan bu canlıları görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Rus balıkçı son paylaşımlarından birinde balığın fotorğafının altına "Bir daha denize giremeyeceğim!" yazdı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.04.2020
11:41
Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
11:43
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