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Rus polisler sosyal medyanın gündeminde! Öyle pozlar verdiler ki...

'dan sosyal medyaya düşen bu görüntüler büyük yankı uyandırıyor. Bu kez başroldeki isimler ise güvenlik güçleri. Rus kadın polisler de en az Rus halkı kadar renkli ve ilginç manzaralarla karşılaşılmasına neden oluyor. Bazı güvenlik görevlilerinin rahat tavırlarıyla çektikleri fotoğraflar internette dolaşırken bu durumun nereye kadar süreceği ise merak konusu. Adeta birbirlerine nazire yaparcasına fotoğraflar paylaşan Rus güvenlik görevlileri son dönemde sosyal medyanın en fazla ilgi çeken karelerine imza atıyor. Rus polislerin sosyal medyada paylaştıkları ve binlerce beğeni alan kareleri bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Öte yandan bu duruma tepki gösteren Rusların olduğu da biliniyor.

Giriş Tarihi: 10.02.2020 07:53 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 08:06
Rus polisler sosyal medyanın gündeminde! Öyle pozlar verdiler ki...

Rus güvenlik görevlileri son dönemde sosyal medyanın en fazla ilgi çeken karelerine imza atıyor.

Rus polisler sosyal medyanın gündeminde! Öyle pozlar verdiler ki...

Öte yandan bu duruma tepki gösteren Rusların olduğu da biliniyor...

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Rus polisler sosyal medyanın gündeminde! Öyle pozlar verdiler ki...

Son yıllarda giderek artıyor!

Rus polisler sosyal medyanın gündeminde! Öyle pozlar verdiler ki...

Rus kadın polisler üzerinden birbirlerine nazire yapmaya devam ediyor.

Rus polisler sosyal medyanın gündeminde! Öyle pozlar verdiler ki...

Bu gidişin nerede noktalanacağı da merak ediliyor.

Rus polisler sosyal medyanın gündeminde! Öyle pozlar verdiler ki...

Kimileri görev başında kimileri sivil hayatlarında her anını paylaşmaktan çekinmiyor.

Rus polisler sosyal medyanın gündeminde! Öyle pozlar verdiler ki...

İşte Rus kadın polislerin büyük yankı uyandıran ve kimileri tarafından tepki gören o fotoğrafları!

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