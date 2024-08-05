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Haberler Galeri Rus tutuklu, Türk istihbarat personelinden etkilendi: MİT çok havalı, hepsi şıktı
Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 09:58

Rus tutuklu, Türk istihbarat personelinden etkilendi: MİT çok havalı, hepsi şıktı

7 ülkede cezaevlerinde bulunan 26 kişinin Rusya, ABD ve Almanya arasında MİT'in yürüttüğü müzakerelerle Ankara'da takas edildi. Rusya tarafından serbest bırakılan savaş karşıtı Rus sanatçı Sasha Skochilenko, tutukluları taşıyan uçak Ankara'ya indiğinde kendilerini karşılayan MİT görevlilerinin çok "havalı" olduğunu söyleyen Skochilenko, "Hepsi çok şıktı, parfüm kokuları etrafı kaplıyordu. Gerçekten etkileyici bir andı" ifadelerini kullandı.

Rus tutuklu, Türk istihbarat personelinden etkilendi: MİT çok havalı, hepsi şıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı.

Rus tutuklu, Türk istihbarat personelinden etkilendi: MİT çok havalı, hepsi şıktı

Operasyon kapsamında ikisi çocuk 10 kişinin Rusya'ya, 13 kişinin Almanya'ya, 3 kişinin de ABD'ye nakli sağlandı.

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Rus tutuklu, Türk istihbarat personelinden etkilendi: MİT çok havalı, hepsi şıktı

Operasyonda takas edilenler arasında Rusya tarafından serbest bırakılan savaş karşıtı Rus sanatçı Sasha Skochilenko da yer alıyordu.

Rus tutuklu, Türk istihbarat personelinden etkilendi: MİT çok havalı, hepsi şıktı

"MİT GÖREVLİLERİ ÇOK HAVALI"

Takas anını anlatan Skochilenko, sürecin kendileri adına çok hızlı geliştiğini söyledi. Kendilerine son ana kadar hiçbir açıklama yapılmadığını ve hapishaneden çıkarılıp bir otobüse bindirildiklerinde idam edileceklerinden korktuğunu söyleyen Skochilenko, tutukluları taşıyan uçak Ankara'ya indiğinde kendilerini karşılayan MİT görevlilerinin çok "havalı" olduğunu ifade etti.

Rus tutuklu, Türk istihbarat personelinden etkilendi: MİT çok havalı, hepsi şıktı

Skochilenko, Türk istihbarat personelinin çok ciddi olduğunu belirterek, "Türk dizilerindeki karakterler gibiydiler" dedi.

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