Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
09:58
Rus tutuklu, Türk istihbarat personelinden etkilendi: MİT çok havalı, hepsi şıktı
7 ülkede cezaevlerinde bulunan 26 kişinin Rusya, ABD ve Almanya arasında MİT'in yürüttüğü müzakerelerle Ankara'da takas edildi. Rusya tarafından serbest bırakılan savaş karşıtı Rus sanatçı Sasha Skochilenko, tutukluları taşıyan uçak Ankara'ya indiğinde kendilerini karşılayan MİT görevlilerinin çok "havalı" olduğunu söyleyen Skochilenko, "Hepsi çok şıktı, parfüm kokuları etrafı kaplıyordu. Gerçekten etkileyici bir andı" ifadelerini kullandı.