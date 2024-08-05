Rus tutuklu, Türk istihbarat personelinden etkilendi: MİT çok havalı, hepsi şıktı

"MİT GÖREVLİLERİ ÇOK HAVALI"

Takas anını anlatan Skochilenko, sürecin kendileri adına çok hızlı geliştiğini söyledi. Kendilerine son ana kadar hiçbir açıklama yapılmadığını ve hapishaneden çıkarılıp bir otobüse bindirildiklerinde idam edileceklerinden korktuğunu söyleyen Skochilenko, tutukluları taşıyan uçak Ankara'ya indiğinde kendilerini karşılayan MİT görevlilerinin çok "havalı" olduğunu ifade etti.