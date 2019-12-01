Ruslar şaşkına çeviriyor! Neler yapmadılar ki...

Dünyanın en büyük yüz ölçümlerinden biri olan Rusya yine yer yüzünün en kalabalık nüfuslarından birine de sahip. Bu nüfusları da gerek ilginç gelenekleri gerek renkli insanlarıyla çok popüler. Son yıllarda çeşitli sosyal medya uygulamalarının da ortaya çıkması ve dünyayı kasıp kavurması Rusların renkli dünyasını iyiden iyiye gözler önüne serdi. Dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkelerden biri olan ve kalabalık nüfusuyla birlikte renkli insanlarıyla da bilinen Rusya, sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor. Rusya'dan internet alemine düşen fotoğraflar dünyayı sallamaya devam ediyor. Dünyanın en renkli insanlarına sahip oldukları şüphe götürmeyen Rusya'da birbirinden ilginç kareler sosyal medyada dolaşıyor. Kimi zaman Meclis'leri kimi zaman sokakları her halleriyle farklı olduklarını kabul etmek şart. İşte size Rusların renkli dünyasından en farklı fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 01.12.2019
11:07
Güncelleme Tarihi: 01.12.2019
11:25
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