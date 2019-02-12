Rusya fişini çekmeyi planlıyor

Teknoloji ile ilgili haberlere yer veren haber sitesi ZDNet'in geçen hafta Rus haber ajansı RosBiznesKonsalting'de (RBK) yer alan bir haberden derlediği makalesine göre Rusya 2018 yılında geçen bir yasa tasarısı kapsamında bir deney gerçekleştirecek.