Rusya fişini çekmeyi planlıyor

Rusya 2018 yılında geçen bir yasa tasarısı kapsamında bu yıl yakın zamanda bir deney gerçekleştirecek. Rusya, dijital olarak dünyanın geri kalanıyla bağlantısının kopması durumunda altyapısının nasıl çalışacağını test etmek için kısa bir süreliğine internet bağlantısını kesmeyi değerlendiriyor. Teknoloji ile ilgili haberlere yer veren haber sitesi ZDNet'in geçen hafta Rus haber ajansı RosBiznesKonsalting'de (RBK) yer alan bir haberden derlediği makalesine göre Rusya 2018 yılında geçen bir yasa tasarısı kapsamında bir deney gerçekleştirecek. Aralık 2018'de parlamentoya sunulan yasa tasarısı kapsamında, Rusya'nın dijital dünya ile bağlantısının kesilmesi takdirinde internet altyapısı olan Runet'in nasıl işlediğinin görülmesi amaçlanıyor. Bu deneyin sonuçlarına göre Dijital Ekonomi Ulusal Programı adı verilen yasa tasarısı ile ilgili geri dönüşler elde edilecek, tasarıda değişiklik yapılabilecek. Deneyin ne zaman gerçekleştirileceği bilinmiyor; ancak yasa tasarısıyla ilgili olarak son değişikliklerin yapılmasının öngörüldüğü 1 Nisan'dan önce hayata geçirileceği düşünülüyor. İÇERİĞİN DIŞARI ÇIKMASI ENGELLENECEK Yasa tasarısının ilk haline göre Rusya'nın yabancı bir saldırı sonucu dünyanın geri kalanıyla internet bağlantısının kesilmesi takdirinde Rus internet sağlayıcılarının Runet'in bağımsızlığını sağlaması öngörülüyor. Ayrıca Rus telekom şirketlerinin, bütün Rus internet trafiğini Roskomnadzor (Rusya'nın telekom ve iletişim denetim-gözetim kurumu) tarafından onay verilen ya da yönetilen noktalara yöneltecek teknik uygulamaları devreye sokması gerekecek.