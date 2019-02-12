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fişini çekmeyi planlıyor

2018 yılında geçen bir yasa tasarısı kapsamında bu yıl yakın zamanda bir deney gerçekleştirecek.

Giriş Tarihi: 12.02.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 11:31
Rusya fişini çekmeyi planlıyor

, dijital olarak dünyanın geri kalanıyla bağlantısının kopması durumunda altyapısının nasıl çalışacağını test etmek için kısa bir süreliğine internet bağlantısını kesmeyi değerlendiriyor.

Rusya fişini çekmeyi planlıyor

Teknoloji ile ilgili haberlere yer veren haber sitesi ZDNet'in geçen hafta Rus haber ajansı RosBiznesKonsalting'de (RBK) yer alan bir haberden derlediği makalesine göre 2018 yılında geçen bir yasa tasarısı kapsamında bir deney gerçekleştirecek.

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Rusya fişini çekmeyi planlıyor

Aralık 2018'de parlamentoya sunulan yasa tasarısı kapsamında, 'nın dijital dünya ile bağlantısının kesilmesi takdirinde internet altyapısı olan Runet'in nasıl işlediğinin görülmesi amaçlanıyor.

Rusya fişini çekmeyi planlıyor

Bu deneyin sonuçlarına göre Dijital Ekonomi Ulusal Programı adı verilen yasa tasarısı ile ilgili geri dönüşler elde edilecek, tasarıda değişiklik yapılabilecek.

Rusya fişini çekmeyi planlıyor

Deneyin ne zaman gerçekleştirileceği bilinmiyor; ancak yasa tasarısıyla ilgili olarak son değişikliklerin yapılmasının öngörüldüğü 1 Nisan'dan önce hayata geçirileceği düşünülüyor.

Rusya fişini çekmeyi planlıyor

İÇERİĞİN DIŞARI ÇIKMASI ENGELLENECEK

Yasa tasarısının ilk haline göre 'nın yabancı bir saldırı sonucu dünyanın geri kalanıyla internet bağlantısının kesilmesi takdirinde Rus internet sağlayıcılarının Runet'in bağımsızlığını sağlaması öngörülüyor.

Rusya fişini çekmeyi planlıyor

Ayrıca Rus telekom şirketlerinin, bütün Rus internet trafiğini Roskomnadzor ('nın telekom ve iletişim denetim-gözetim kurumu) tarafından onay verilen ya da yönetilen noktalara yöneltecek teknik uygulamaları devreye sokması gerekecek.

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