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füzeleri ateşledi!

Aynı anda 300 bin askeriyle son 37 yılın en büyük gözdağını veren , bugün füze savunma ve radar sistemlerini sahaya sürdü.

Giriş Tarihi: 12.09.2018 14:29 Güncelleme Tarihi: 12.09.2018 14:32
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füzeleri ateşledi!
Rusya füzeleri ateşledi!

Füzeler Çin sınırına yakın Telemba şehrine getirildi.

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füzeleri ateşledi!
Rusya füzeleri ateşledi!

Hem radar sistemi...

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füzeleri ateşledi!
Rusya füzeleri ateşledi!

Kentteki ormanın içine getirilen bir diğer Rus ekipmanı, Nebo-M radar sistemi.

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füzeleri ateşledi!
Rusya füzeleri ateşledi!

Hem de füzeler, mühendisler tarafından kuruldu.

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füzeleri ateşledi!
Rusya füzeleri ateşledi!

Füzenin ateşlenmesiyle, Vostok- 2018 tatbikatında yeni sayfa açıldı.

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füzeleri ateşledi!
Rusya füzeleri ateşledi!

1800 kilometre menzili bulunan radar, S-300 ve S-400 füzeleri için hedef tespiti yapabiliyor.

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füzeleri ateşledi!
Rusya füzeleri ateşledi!

, 1981'den bu yana en büyük tatbikatını icra ediyor.

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