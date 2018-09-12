Rusya füzeleri ateşledi!

Aynı anda 300 bin askeriyle son 37 yılın en büyük gözdağını veren Rusya, bugün füze savunma ve radar sistemlerini sahaya sürdü. Füzeler Çin sınırına yakın Telemba şehrine getirildi. Hem radar sistemi... Kentteki ormanın içine getirilen bir diğer Rus ekipmanı, Nebo-M radar sistemi. Hem de füzeler, mühendisler tarafından kuruldu. Füzenin ateşlenmesiyle, Vostok- 2018 tatbikatında yeni sayfa açıldı. 1800 kilometre menzili bulunan radar, S-300 ve S-400 füzeleri için hedef tespiti yapabiliyor. Rusya, 1981'den bu yana en büyük tatbikatını icra ediyor.