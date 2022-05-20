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Haberler Galeri Rusya NATO için başvuran ülkenin gazını kesiyor: Yarın sabah vanalar kapanacak!
Giriş Tarihi: 20.05.2022 18:45 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 18:45

Rusya NATO için başvuran ülkenin gazını kesiyor: Yarın sabah vanalar kapanacak!

İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılma kararı aldı. Rusya ise ilk hamlesini yaptı. Finlandiya'ya gaz akışının yarın durdurulacağı ortaya çıktı. İşte haberin detayları…

Rusya NATO için başvuran ülkenin gazını kesiyor: Yarın sabah vanalar kapanacak!

Finlandiya'nın ulusal gaz dağıtıcısı Gasum, Rusya'dan Finlandiya'ya doğal gaz arzının yarın durdurulacağını açıkladı.

Rusya NATO için başvuran ülkenin gazını kesiyor: Yarın sabah vanalar kapanacak!

Gasum'dan yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un alt şirketi Gazprom Export'un "Gasum'un gaz tedarik sözleşmesi kapsamında Finlandiya'ya doğal gaz arzının 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat (TSİ) 07.00'de kesileceğini bildirdiği" ifadeleri yer aldı…

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Rusya NATO için başvuran ülkenin gazını kesiyor: Yarın sabah vanalar kapanacak!

Açıklamada, 21 Mayıs'tan itibaren yaz sezonunda Gasum'un Baltık doğal gaz boru hattı (Balticconnector) aracılığıyla müşterilerine diğer kaynaklardan doğal gaz tedarik edeceği, şirketin gaz dolum istasyonlarının normal şekilde çalışmayı sürdüreceği bildirildi.

Rusya NATO için başvuran ülkenin gazını kesiyor: Yarın sabah vanalar kapanacak!

Gasum Üst Yöneticisi Mika Wiljanen konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'dan doğal gaz arzının durdurulacak olmasının "son derece üzücü" olduğunu belirterek, "Ancak bu duruma dikkatle hazırlanıyorduk. Gaz iletim hatlarında bir sıkıntı olmaması durumunda önümüzdeki aylarda tüm müşterilerimize gaz tedarik edebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Rusya NATO için başvuran ülkenin gazını kesiyor: Yarın sabah vanalar kapanacak!

Gasum'dan daha önce yapılan açıklamada, şirketin, doğal gaz sevkiyatları için rubleyle ödeme yapmayı reddettiği belirtilmişti.

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