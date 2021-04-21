Rusya resmen açıkladı ve tarih verdi! Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov...

Son yıllarda uzay araştırmaları ve projeleri hakkında daha fazla haber duyuyoruz. Gelişen teknolojiyle birlikte artık uzay araştırmaları çıtayı yükselmiş durumda. Mesela geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu yapan Mars helikopteri, Kızıl Gezegen hakkında daha fazla bilgi almamızı sağlayacak. Gidilemeyecek yerlere Ingenuity sayesinde gidilebilecek.

Uzayla ilgili bazı çalışmalar ülkeler arasında ortaklaşa yürütülürken, bazı ülkeler ise kendi projelerine odaklanmaya başladı. Bunlardan biri de Rusya oldu. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, uzay istasyonu kurmaya başladıklarını bildirdi.