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Haberler Galeri Rusya resmen açıkladı ve tarih verdi! Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov...
Giriş Tarihi: 21.04.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 12:15

resmen açıkladı ve tarih verdi! Rusya Başbakan Yardımcısı ...

İnsanlığın uzaydaki macerası son hızıyla sürüyor. 'nın helikopteri başarılı şekilde uçmayı başardı. Uzay projeleriyle ilgili farklı gelişmeler oldu. Başbakan Yardımcısı kısa süre önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın projesinden ayrılacağını söylemişti. Rusya, gelecekteki projeleri hakkında detayları duyurdu.

AA
Rusya resmen açıkladı ve tarih verdi! Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov...

Son yıllarda uzay araştırmaları ve projeleri hakkında daha fazla haber duyuyoruz. Gelişen teknolojiyle birlikte artık uzay araştırmaları çıtayı yükselmiş durumda. Mesela geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu yapan helikopteri, Kızıl Gezegen hakkında daha fazla bilgi almamızı sağlayacak. Gidilemeyecek yerlere sayesinde gidilebilecek.

Uzayla ilgili bazı çalışmalar ülkeler arasında ortaklaşa yürütülürken, bazı ülkeler ise kendi projelerine odaklanmaya başladı. Bunlardan biri de oldu. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, uzay istasyonu kurmaya başladıklarını bildirdi.

Rusya resmen açıkladı ve tarih verdi! Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov...

Rogozin, Twitter hesabından yeni uzay istasyonunun kurulumuyla ilgili görüntü paylaşarak "Yeni Rus uzay istasyonu için ilk modül çalışmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Bu istasyonu 2025'te uzaya çıkartmayı hedeflediklerine dikkati çeken Rogozin, söz konusu sürecin "Enerji" Roket ve Uzay Şirketi tarafından yönetildiği bilgisini paylaştı.

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Rusya resmen açıkladı ve tarih verdi! Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov...

"YENİ UZAY İSTASYONU PROJESİNE YABANCI ORTAKLAR DA KATILABİLİR"

Başbakan Yardımcısı da 'nda teknik sorunların yaşandığını belirterek "Kozmonotların hayatını tehlikeye atamayız. İstasyon yapısı ve demirin eskimesi durumu, geri dönüşü olmayan sonuçlara, felakete yol açabilir. Buna izin verilmemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Rusya resmen açıkladı ve tarih verdi! Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov...

'nın kendi uzay istasyonunu kurmayı planladığını söyleyen Borisov, bu istasyonun Ay'ın ve etrafındaki alanın incelenmesiyle ilgili uçuşlar için kullanılabileceğini dile getirdi.

Borisov, Rusya'nın yeni istasyon projesini yapmaya gücünün yeteceğini ancak projeye uluslararası ortakların da katılabileceğini belirtti.

Rusya resmen açıkladı ve tarih verdi! Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov...

RUSYA, 2025'TE ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU PROJESİNDEN ÇEKİLECEK

Başbakan Yardımcısı , 18 Nisan'da ülkesinin 2025'te projesinden ayrılacağını belirterek "Ortaklarımızı 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden çıkacağımız konusunda dürüstçe bilgilendirmemiz lazım." ifadelerini kullanmıştı.

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